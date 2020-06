Ein Impfstoff ist ein medizinischer Trick. Er soll dem Körper vorgaukeln, er sei mit einem aggressiven Erreger wie SARS-CoV-2 infiziert. Gelingt die Täuschung, bildet das Immunsystem spezifische Antikörper und T-Zellen zur Virenabwehr. Impfungen führen so zur Bildung eines Immungedächtnisses: Wenn der gleiche Erreger erneut eine Infektion beginnt, kann das spezifische Immunsystem direkt reagieren und es kommt oft gar nicht mehr zu einer Erkrankung.

Allerdings besteht diese Immunität nicht gegen alle Erreger ein Leben lang. Gerade bei SARS-CoV-2 gibt es Berichte, dass sich Menschen nach einer überstandenen COVID-19-Erkrankung erneut angesteckt haben. Sollte sich das bestätigen, wird die Entwicklung eines effektiven Impfstoffs schwierig.

Wann kommt ein Impfstoff gegen das Virus?

Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffs viele Jahre. Sie kommt also praktisch immer zu spät für einen aktuellen Ausbruch. Bei COVID-19 soll nun alles viel schneller gehen.

CanSino Biologics hat als erstes Unternehmen die Ergebnisse der Phase-I-Studie eines SARS-CoV-2-Impfstoffs an 108 Probanden veröffentlicht. Wie der Artikel in Lancet berichtet bildeten die meisten Teilnehmer Antikörper gegen das Virus, auch die wichtige zelluläre Immunantwort wurde aktiviert. Die höchste Dosis des Impfstoffs verursachte grippeähnliche Nebenwirkungen. Das Unternehmen plant eine Phase-II- Studien mit der niedrigen und mittleren Dosierung. Bereits zuvor hatte die amerikanische Firma Moderna auf einer Pressekonferenz berichtet, dass ihr RNA-Impfstoff bei acht Probanden eine starke Immunantwort hervorgerufen hätte. Konkrete Daten legte das Unternehmen bislang nicht vor, sodass die Aussagen kaum zu bewerten sind. Unabhängige Experte begrüßen die Fortschritte, verweisen aber darauf, dass bislang noch unklar ist, wie hoch die Antikörperspiegel sein müssen, um tatsächlich vor COVID-19 schützen zu können.

Weltweit laufen mehr als 120 Impfstoff-Projekte. In Deutschland sind sieben Firmen beteiligt, so der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen. Bei der Weltgesundheitsorganisation wurden bereits zehn klinische Phase-I und Phase-II-Studien mit Impfstoffen registriert. Sie finden in China, den USA, England und Deutschland statt. Prof. Klaus Cichutek, Präsident des für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Institutes, sagte dem "Mannheimer Morgen", er gehe davon aus, dass Ende 2020 konkret über die Zulassung eines Impfstoffs gesprochen würde. Die Europäische Arzneimittel Agentur EMA rechnet mit einer Zulassung im Frühjahr 2021, wenn alles optimal läuft.

Um einen Impfstoff schnell zur Verfügung stellen zu können, haben mehrere Unternehmen angekündigt, vorsorglich Fabriken zur Produktion aufzubauen. Ein großes finanzielles Risiko, da unklar ist, ob der eigene Impfstoff überhaupt zugelassen wird. Auch die Bill und Melinda Gates Foundation will sieben Produktionsanlagen finanzieren. Auch die Hersteller von Spritzen, medizinischem Glas und anderen für die Verteilung eines Impfstoffs wichtigen Produkten steigern die Produktion.

Wer arbeitet aktuell an der Impfstoff-Suche? Und wie weit sind diese Projekte schon gekommen?

Noch nie wurden so schnell Impfstoffe entwickelt wie im Rahmen von COVID-19. Nur zehn Wochen, nachdem die genetische Sequenz von SARS-CoV-2 bekannt wurde, startete die erste Phase-I-Studie. Das war nur möglich, weil die meisten Impfstoffkandidaten auf bereits vorab für andere Erreger etablierte Plattformen zurückgehen. Im Grunde wurden jeweils bestehende Impfstoffe durch den Austausch kurzer genetischer Sequenzen auf SARS-CoV-2 umgepolt. Die Zeitschrift "nature reviews drug discovery" hat Informationen über alle bekannten COVID-19 Impfstoffe gesammelt.

Klinische Phase-I-Studien haben die amerikanischen Unternehmen Moderna und Inovio, das englische Jenner Insitute der Universität Oxford und mehrere chinesische Gruppen (Sinovac, Wuhan Institut of Biological Products, Shenzhen Geno-Immune Medical Insitute, CanSino) begonnen. Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat am 23. April in Deutschland und kurz darauf auch in den USA seine Phase-I-Studie gestartet. Getestet wird ein in Lipidnanopartikeln verpacktem RNA-Impfstoff.

In Phase-II-Studien sind bereits der auf Adenoviren basierende COVID-19-Impfstoff Ad5-nCoV von CanSino, der auf einem Schimpansenschnupfenvirus beruhende Impfstoff aus Oxford und ein Impfstoff auf Basis abgetöteter SARS-CoV-2 Viren des Wuhan Institute.

Weltweit sind über 100 Unternehmen, Universitäten und Institute beteiligt. Für Unternehmen ist dieses Gebiet riskant. Als das SARS-Virus nach gut einem Jahr verschwand, interessierte sich niemand mehr für die Impfstoffe. Außerdem werden viele Impfdosen in armen Ländern benötigt. Wenn die einzelne Dosis zu viel kostet, werden große Teile der Weltbevölkerung keinen Zugang zur Impfung haben. Deshalb wird über neue Modelle der Finanzierung von Impfungen nachgedacht. Es ist offen, ob sich das Geschäft lohnt - und welcher Impfstoff am Ende den besten Schutz bieten wird.

Warum dauert die Impfstoffentwicklung so lang? Wie ist das übliche Vorgehen?

Die Impfstoffentwicklung lässt sich in sechs Etappen gliedern.

1. Reagenzglas und Computer: Wahl des Impfziels und des Impfstofftypen

Zu Beginn steht die Untersuchung der Biologie des Erregers: Welcher seiner Bestandteile ist besonders wichtig, wo also kann die Immunantwort effektiv ansetzen? Früher dauerten diese Experimente Jahre. Bei SARS-CoV-2 war die genetische Sequenz schnell verfügbar. Von Impfstoffen gegen die nah verwandten Viren SARS und MERS war bekannt, dass es vor allem auf das Spike-Protein ankommen, das Coronaviren die typischen Kronen-Zacken im elektronenmikroskopischen Bild verleiht. Bei den meisten Impfstoffkandidaten wurde das entsprechende Spike-Gen in vorab etablierte Impfsysteme integriert.

2. Tierversuche: Wirkt der Impfstoff?

Infektionsversuche an Tieren können nicht nur die Wirksamkeit eines Impfstoffs zeigen. Sie sind auch wichtig, weil manche Impfstoffkandidaten paradoxe Reaktionen auslösen können. Sie schützen nicht vor der Erkrankung, sondern verschlimmern sogar ihren Verlauf. Theoretisch ist das auch bei SARS-CoV-2-Impfstoffen möglich. Deshalb sind Tierversuche ein wichtiger Schritt in der Entwicklung. Eine erste Studie aus China zeigt aber, dass in Makaken COVID-19 keine paradoxe Reaktion auslöst, sondern die Affen vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 schützen kann. Neben Affen nutzen die Forscher auch Frettchen, die auf Atemwegsinfektionen ähnlich reagieren wie Menschen und genetisch veränderte Mäuse.

3. Klinische Studien - Phase I: Ist der Impfstoff sicher?

Unter dem Druck der Pandemie beginnen einige Unternehmen klinische Studien schon vor Abschluss der Tierversuche. Alle Studien am Menschen müssen von den Behörden genehmigt werden. Die experimentellen Impfstoffe werden für den Einsatz bei Menschen unter besonders reinen und sterilen Bedingungen hergestellt. Die erste Phase der klinischen Prüfung soll größere Sicherheitsrisiken aufdecken. Dazu erhalten zwischen 20 und 80 gesunde Freiwillige unterschiedliche Dosen des Impfstoffs. Es geht allein um kurzfristige Nebenwirkungen. Ob der Impfstoff tatsächlich schützt, lässt sich in dieser Phase noch nicht sagen. Als erste hat die Firma Modena am 16. März mit einer Phase-I-Studie ihres RNA basierten COVID-19-Impfstoffs begonnen. Inzwischen laufen mehrere Phase-I-Studien. Auch der Impfstoff des Mainzer Unternehmers BioNTech wird in Deutschland und den USA getestet.

4. Klinische Studien - Phase II/III: Schützt der Impfstoff?

Phase III ist die entscheidende Phase in der Impfstoffentwicklung. Der Impfstoff wird Hunderten oder Tausenden von Personen gegeben, die sich mit dem Erreger infizieren könnten. Nach einigen Monaten wird verglichen: Haben sich in der Impfgruppe tatsächlich weniger infiziert als in der Kontrollgruppe? Solch große klinischen Studien sind teuer und langwierig. Hier scheitern aber auch viele Impfstoffkandidaten. Für die Pharmaunternehmen besteht also ein hohes finanzielles Risiko. Unklar ist auch, ob in der Phase rückläufiger Infektionsraten aussagekräftige Impfstudien überhaupt noch möglich sind.

Im Rahmen von COVID-19 werden mehrere Abkürzungen diskutiert. Wahrscheinlich werden Studien parallel ablaufen und flexibel an die Ergebnisse angepasst werden. Darüber hinaus könnte man eine kleine Zahl von Freiwilligen gezielt mit SARS-CoV-2 infizieren. So ließe sich die Wirksamkeit schneller absetzen. Allerdings besteht auch bei jungen, gesunden Freiwilligen das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs, wenn die Impfung nicht funktioniert. Ob solche Studien zugelassen werden, ist noch fraglich.

5. Zulassung: Sind die Daten verlässlich?

Wenn alle Daten vorliegen, beantragen die Unternehmen eine Zulassung bei den Behörden. Um das zu beschleunigen, arbeiten die Behörden verschiedener Länder eng mit den Herstellern von COVID-19-Impfstoffen zusammen und begutachten vorläufige Ergebnisse, noch während die Studien laufen. In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut in Frankfurt für Impfstoffe zuständig. Mit einer Zulassung eines COVID-19-Impfstoffs wird frühestens in einem Jahr gerechnet. Unter besonderen Umständen können die Behörden eine vorläufige Notfall-Zulassung für besondere Gruppen erteilen, zum Beispiel für medizinisches Personal.

6. Produktion: Wie viel ist zu welchem Preis verfügbar?

Schon vor der Zulassung beginnen die Unternehmen damit, Fabriken für die Massenproduktion ihres Impfstoffs aufzubauen. Die größten Kapazitäten bestehen für den Grippeimpfstoff. Leider scheint es so zu sein, dass sich das Grippevirus nicht für einen COVID-19-Impfstoff "umnutzen" lässt. Dank der Revolution in der Gentechnik gelten DNA- und RNA-Impfstoffe als vergleichsweise einfach zu produzieren. Allerdings müssen auch sie pharmakologisch aufbereitet werden. Es ist unwahrscheinlich, dass sich von einem einzelnen Impfstofftyp schnell genug herstellen lässt, um den globalen Bedarf zu decken. Deshalb ist es wichtig, mehrere Kandidaten bis zur Zulassung voranzubringen.

Welche verschiedenen Impfstoff-Kandidaten gibt es und wie wirken sie?

Impfstoffkandidaten gegen das neue Coronavirus SARS-CoV2 lassen sich in drei Gruppen einteilen:

1. Impfstoffe aus Vireneinweiß: Das Spike-Protein des neuen Coronavirus wird in der Zellkultur von Bakterien produziert, gereinigt und mit einem Wirkverstärker als Impfstoff verwendet. Nach dieser Methode funktionieren zum Beispiel einige Grippeimpfstoffe oder auch die Tetanusimpfung. Das US-Unternehmen Novavax und Forscher der Universität von Queensland in Australien setzen auf diese Strategie. Martin Bachmann aus Bern hat einen Spikeabschnitt mit einem anderen Viruseiweiß kombiniert, dass sich selbstständig zu virenähnlichen Partikeln zusammensetzt. So will er eine starke Immunantwort auslösen.

2. Impfstoffe mit Vektorviren: Ausgangspunkt hier sind im Grunde harmlose Viren, die mit dem SARS-CoV-2 Spike Protein sozusagen verkleidet werden. Das chinesische Unternehmen CanSino Biologics setzt hier auf einen harmlosen Schnupfenerreger. Allerdings sind viele Menschen bereits immun gegen diese Erreger. Das könnte die Wirksamkeit des Impfstoffs untergraben. Das englische Jenner Institut verwendet deshalb in einer ähnlichen Strategie Schnupfenerreger aus Schimpansen. Marburg setzt auf das etablierte Impfvirus Vaccinia.

Andere Forscher arbeiten mit einem abgeschwächten Impfstamm des Masernvirus oder dem Atemwegserreger RSV. In das Erbgut der Vektorviren bauen die Forscher das Gen für das Spike-Protein des neuen Coronavirus ein. Das Immunsystem reagiert auf diese Verkleidung, auf die Hüllproteine des Erregers, und bildet Antikörper, die – hoffentlich – vor ihm schützen. Neben der Universität Marburg gehen auch das amerikanische Pharmaunternehmen Janssen und Wissenschaftler der Universität Oxford diesen Weg.

3. Impfstoffe aus Erbsubstanz: Diese Methode ist ganz neu und wird neben Moderna und Inovio aus den USA auch vom Unternehmen CureVac in Tübingen vorangetrieben. Es möchte die genetische Bauanleitung für das Spike-Protein in den Arm der Impfpatienten spritzen. Die Idee dahinter: Die Schnipsel der Virus-RNA werden von den Muskelzellen aufgenommen und die fangen an, Spike-Proteine zu bilden und ins Blut auszuscheiden. Obwohl das Eiweiß im Körper gebildet wird, erkennt es das Immunsystem als Fremdkörper und bildet – hoffentlich – schützende Antikörper. Noch gibt es aber weltweit keinen einzigen zugelassenen Impfstoff auf RNA oder DNA Basis.

Warum wird auch ein Tuberkuloseimpfstoff geprüft?

An der Medizinischen Hochschule Hannover wird ab dem 25.05.2020 ein Tuberkulose-Impfstoff auf die Wirkung gegen den Corona-Erreger getestet.

Aktuellen Statistiken zufolge verläuft COVID-19 in Ländern milder, in denen eine Tuberkulose-Impfung Standard ist. Diese Erkenntnis deutet darauf hin, dass das angeborene Immunsystem sich mit der BCG-Tuberkulose-Impfung auch auf weitere Infektionen vorbereitet - und somit auch gegen SARS-CoV-2 wirksam sein könnte.

Die Ergebnisse werden voraussichtlich in einem halben Jahr, also Ende 2020 vorliegen.

