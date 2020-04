Ein Impfstoff ist ein medizinischer Trick. Er soll dem Körper vorgaukeln, er sei mit einem aggressiven Erreger wie SARS-CoV-2 infiziert. Gelingt die Täuschung, bildet das Immunsystem spezifische Antikörper und T-Zellen zur Virenabwehr. Impfungen führen so zur Bildung eines Immungedächtnisses: Wenn der gleiche Erreger erneut eine Infektion beginnt, kann das spezifische Immunsystem direkt reagieren und es kommt oft gar nicht mehr zu einer Erkrankung.

Allerdings besteht diese Immunität nicht gegen alle Erreger ein Leben lang. Gerade bei SARS-CoV-2 gibt es Berichte, dass sich Menschen nach einer überstandenen COVID-19-Erkrankung erneut angesteckt haben. Sollte sich das bestätigen, wird die Entwicklung eines effektiven Impfstoffs schwierig.

Alle Beiträge zum Thema Coronavirus (Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)



Wann kommt ein Impfstoff gegen das Virus?

Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffs viele Jahre. Sie kommt also praktisch immer zu spät für einen aktuellen Ausbruch. Bei COVID-19 soll nun alles viel schneller gehen. Trotzdem wird es mindestens ein Jahr, wahrscheinlich eher anderthalb Jahre dauern, bis ein Impfstoff breit verfügbar sein wird, sagten Impfstoffspezialist Stephan Becker vom Institut für Virologie der Universität Marburg und Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie an der Uniklinik Hamburg Eppendorf im Dlf.

(imago images | Hollandse Hoogte)Infektiologin: "Für die akute Welle wird dieser Impfstoff nicht verfügbar sein"

Es seien viele wissenschaftliche Gruppen weltweit mit der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Corona-Virus beschäftigt, sagt Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie an der Uniklinik Hamburg Eppendorf, im Dlf. Eine so dynamische Entwicklung wie beim Corona-Virus sei selten.

Auch das wäre ein großer Erfolg, der nur möglich ist, weil alle derzeit untersuchten SARS-CoV-2 Impfstoffe auf Vorarbeiten aufsetzen. Statt darauf zu warten, bis das neue Coronavirus isoliert werden konnte, arbeiteten die Forscher mit den Sequenzdaten, die chinesische Wissenschaftler schon im Januar bereitstellten. Dabei ist die Konstruktion des Impfstoffes selbst in wenigen Wochen möglich. Langwierig ist dann aber die weitere Entwicklung.

Wer arbeitet aktuell an der Impfstoff-Suche? Und wie weit sind diese Projekte schon gekommen?

Noch nie wurden so schnell Impfstoffe entwickelt wie im Rahmen von COVID-19. Nur zehn Wochen, nachdem die genetische Sequenz von SARS-CoV-2 bekannt wurde, startete die erste Phase-I-Studie. Das war nur möglich, weil die meisten Impfstoffkandidaten auf bereits vorab für andere Erreger etablierte Plattformen zurückgehen.

Im Grunde wurden jeweils bestehende Impfstoffe durch den Austausch kurzer genetischer Sequenzen auf SARS-CoV-2 umgepolt. Die Zeitschrift "nature reviews drug discovery" hat Informationen über alle bekannten COVID-19 Impfstoffe gesammelt und zählt aktuell 115 Kandidaten, von denen 78 aktuell weiterentwickelt werden.

(picture alliance/Ole Spata/dpa)Die Impfstoff-Entwicklung läuft auf Hochtouren

Hilfe gegen COVID-19 könnte eine Impfung bringen. Weit über 50 Unternehmen, Universitäten und Institute arbeiten bereits an einem Impfstoff gegen das Coronavirus.



Klinische Phase-I-Studien haben die amerikanischen Unternehmen Moderna und Inovio und die chinesischen Forscher von CanSino Biologicals und dem Shenzhen Geno-Immune Medical Institut begonnen. CanSino hat darüber hinaus mit der Rekrutierung von 500 Freiwilligen für eine Phase-II-Studie ihres auf Adenoviren basierenden COVID-19-Impfstoffs Ad5-nCoV in Wuhan begonnen.

Weltweit sind deutlich über 50 Unternehmen, Universitäten und Institute beteiligt. Für Unternehmen ist dieses Gebiet riskant. Als das SARS-Virus nach gut einem Jahr verschwand, interessierte sich niemand mehr für die Impfstoffe. Außerdem werden viele Impfdosen in armen Ländern benötigt. Wenn die einzelne Dosis zu viel kostet, werden große Teile der Weltbevölkerung keinen Zugang zur Impfung haben. Deshalb wird über neue Modelle der Finanzierung von Impfungen nachgedacht. Es ist offen, ob sich das Geschäft lohnt - und welcher Impfstoff am Ende den besten Schutz bieten wird.

Warum dauert die Impfstoffentwicklung so lang? Wie ist das übliche Vorgehen?

Die Impfstoffentwicklung lässt sich in sechs Etappen gliedern.

1. Reagenzglas und Computer: Wahl des Impfziels und des Impfstofftypen

Zu Beginn steht die Untersuchung der Biologie des Erregers: Welcher seiner Bestandteile ist besonders wichtig, wo also kann die Immunantwort effektiv ansetzen? Früher dauerten diese Experimente Jahre. Bei SARS-CoV-2 war die genetische Sequenz schnell verfügbar. Außerdem lagen Daten zu Impfstoffen gegen die nah verwandten Viren SARS und MERS vor. So konnte eine Vielzahl von Forschergruppen schnell die aus ihrer Sicht vielversprechendsten Stellen auf der Außenhülle des Virus identifizieren und die entsprechenden Genabschnitte in bereits vorab etablierte Impfsysteme (Impfviren, DNA oder RNA-Vehikel) integrieren. Meist handelt es sich um Abschnitte des Gens für das Spike Protein, das Coronaviren die typischen Kronen-Zacken im elektronenmikroskopischen Bild verleiht.

2. Tierversuche: Wirkt der Impfstoff?

Infektionsversuche an Tieren können nicht nur die Wirksamkeit eines Impfstoffs zeigen. Sie sind auch wichtig, weil manche Impfstoffkandidaten paradoxe Reaktionen auslösen können. Sie schützen nicht vor der Erkrankung, sondern verschlimmern sogar ihren Verlauf. Theoretisch ist das auch bei SARS-CoV-2-Impfstoffen möglich. Deshalb sind Tierversuche ein wichtiger Schritt in der Entwicklung. Frettchen sind hier ein Weg, sie sind empfänglich für Atemwegsinfektionen und werden deshalb in der Grippeforschung verwendet. Mäuse müssen erst genetisch mit der "Eintrittspforte" für das Virus versehen werden. Solche ACE-2-Mäuse wurden bereits für die SARS-Forschung etabliert. Die ist allerdings weitgehend eingeschlafen, deshalb gibt es im Moment kaum Nachschub.

(imago / TASS / Peter Kovalev)Tierversuche und ihre Aussagekraft

Im Kampf gegen COVID-19 halten viele Forscher Tierversuche für notwendig. Etliche sind schon durchgeführt worden. Aber wie aussagekräftig sind Experimente an Frettchen, Mäusen und Rhesusaffen auf dem Weg zu Medikamenten und einem Impfstoff gegen das Coronavirus? Die wichtigsten Antworten.

3. Klinische Studien - Phase I: Ist der Impfstoff sicher?

Alle Studien am Menschen müssen von den Behörden genehmigt werden. Die experimentellen Impfstoffe werden für den Einsatz bei Menschen unter besonders reinen und sterilen Bedingungen hergestellt. Die erste Phase der klinischen Prüfung soll größere Sicherheitsrisiken aufdecken. Dazu erhalten zwischen 20 und 80 gesunde Freiwillige unterschiedliche Dosen des Impfstoffs. Es geht allein um kurzfristige Nebenwirkungen. Ob der Impfstoff tatsächlich schützt, lässt sich in dieser Phase noch nicht sagen. Als erste hat die Firma Modena am 16. März mit einer Phase-I-Studie ihres RNA basierten COVID-19-Impfstoffs begonnen. Inzwischen laufen mehrere Phase-I-Studien.

4. Klinische Studien - Phase II/III: Schützt der Impfstoff?

Phase III ist die entscheidende Phase in der Impfstoffentwicklung. Der Impfstoff wird Hunderten oder Tausenden von Personen gegeben, die sich mit dem Erreger infizieren könnten. Nach einigen Monaten wird verglichen: Haben sich in der Impfgruppe tatsächlich weniger infiziert als in der Kontrollgruppe? Solch große klinischen Studien sind teuer und langwierig. Hier scheitern aber auch viele Impfstoffkandidaten. Für die Pharmaunternehmen besteht also ein hohes finanzielles Risiko. Im Rahmen von COVID-19 wird diskutiert, ob man eine kleine Zahl von Freiwilligen gezielt mit SARS-CoV-2 infizieren könnte. So ließe sich die Wirksamkeit schneller absetzen. Allerdings besteht auch bei jungen, gesunden Freiwilligen das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs, wenn die Impfung nicht funktioniert. Ob solche Studien zugelassen werden, ist noch fraglich.

5. Zulassung: Sind die Daten verlässlich?

Wenn alle Daten vorliegen, beantragen die Unternehmen eine Zulassung bei den Behörden. In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut in Frankfurt für Impfstoffe zuständig. Mit einer Zulassung eines COVID-19-Impfstoffs wird frühestens in einem Jahr gerechnet. Unter besonderen Umständen können die Behörden eine vorläufige Notfall-Zulassung für besondere Gruppen erteilen, zum Beispiel für medizinisches Personal. Diese Gruppen könnten dann vielleicht schon in sechs Monaten geimpft werden.

6. Produktion: Wie viel ist zu welchem Preis verfügbar?

Schon vor der Zulassung beginnen die Unternehmen damit, Fabriken für die Massenproduktion ihres Impfstoffs aufzubauen. Die größten Kapazitäten bestehen für den Grippeimpfstoff. Leider scheint es so zu sein, dass sich das Grippevirus nicht für einen COVID-19-Impfstoff "umnutzen" lässt. Dank der Revolution in der Gentechnik gelten DNA- und RNA-Impfstoffe als vergleichsweise einfach zu produzieren. Allerdings müssen auch sie pharmakologisch aufbereitet werden. Es ist unwahrscheinlich, dass sich von einem einzelnen Impfstofftyp schnell genug herstellen lässt, um den globalen Bedarf zu decken. Deshalb ist es wichtig, mehrere Kandidaten bis zur Zulassung voranzubringen.

(dpa / picture alliance / Robert Guenther)Welche Pharmafirmen sich am Corona-Abwehrkampf beteiligen

Die Spekulationen um ein angebliches Angebot der US-Regierung an die Impfstoff-Firma CureVac zeigen: Das Rennen um medikamentöse Abhilfe für das Coronavirus und Covid-19 läuft. Und wird im Zweifel mit harten Bandagen geführt. CureVac ist nur eins von mehreren beteiligten.

Welche verschiedenen Impfstoff-Kandidaten gibt es und wie wirken sie?

Impfstoffkandidaten gegen das neue Coronavirus SARS-CoV2 lassen sich in drei Gruppen einteilen:

1. Impfstoffe aus Vireneinweiß: Das Spike-Protein des neuen Coronavirus wird in der Zellkultur von Bakterien produziert, gereinigt und mit einem Wirkverstärker als Impfstoff verwendet. Nach dieser Methode funktionieren zum Beispiel einige Grippeimpfstoffe oder auch die Tetanusimpfung. Das US-Unternehmen Novavax und Forscher der Universität von Queensland in Australien setzen auf diese Strategie.

2. Impfstoffe mit Vektorviren: Ausgangspunkt hier sind im Grunde harmlose Viren, die sozusagen verkleidet werden. In Marburg ist das das etablierte Impfvirus Vaccinia. Andere Forscher arbeiten mit einem abgeschwächten Impfstamm des Masernvirus oder dem Atemwegserreger RSV. In das Erbgut der Vektorviren bauen die Forscher das Gen für das Spike-Protein des neuen Coronavirus ein. Das Immunsystem reagiert auf diese Verkleidung, auf die Hüllproteine des Erregers, und bildet Antikörper, die – hoffentlich – vor ihm schützen. Neben der Universität Marburg gehen auch das amerikanische Pharmaunternehmen Janssen und Wissenschaftler der Universität Oxford diesen Weg.

3. Impfstoffe aus Erbsubstanz: Diese Methode ist ganz neu und wird neben Moderna und Inovio aus den USA auch vom Unternehmen CureVac in Tübingen vorangetrieben. Es möchte die genetische Bauanleitung für das Spike-Protein in den Arm der Impfpatienten spritzen. Die Idee dahinter: Die Schnipsel der Virus-RNA werden von den Muskelzellen aufgenommen und die fangen an, Spike-Proteine zu bilden und ins Blut auszuscheiden. Obwohl das Eiweiß im Körper gebildet wird, erkennt es das Immunsystem als Fremdkörper und bildet – hoffentlich – schützende Antikörper.

Abonnieren Sie unseren Coronavirus-Newsletter (Deutschlandradio)