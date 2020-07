"Australien hat die Pandemie erfolgreich unter Kontrolle gebracht" - das sagte Premierminister Morrison Anfang Mai. Inzwischen aber gibt es dort einen - lokal begrenzten - Ausbruch, der die Sorge vor einer zweiten Welle weckt. Wie ist es dazu gekommen?

Um die Pandemie zu bekämpfen, hatte es in Australien strenge Regelungen gegeben. Mit einem Einreisestopp, einem Versammlungsverbot und der Schließung zahlreicher Geschäfte war es der Regierung gelungen, das Coronavirus zunächst weitgehend einzudämmen. Landesweit wurden bis Anfang Mai etwa 7.000 Infektionen registriert, hundert Menschen starben.



In den meisten Gegenden gab es kaum noch Neu-Infektionen. Deshalb wurden viele Einschränkungen wieder gelockert - so wurden nach und nach wieder größere Versammlungen genehmigt und Geschäfte und Restaurants wieder geöffnet. Die Bundesstaaten selbst entscheiden darüber, wann sie welche Regelung lockern.

Bisher nur Victoria betroffen

Die Regierung im Bundesstaat Victoria mit der Millionenstadt Melbourne nahm zahlreiche Einschränkungen zurück oder lockerte sie. Auf dieses Gebiet konzentriert sich der jüngste Ausbruch. Ende Juni gab es dort den ersten Corona-Toten in Australien seit einem Monat. Die Zahl der Infizierten in den vergangenen Wochen stieg deutlich an.



Nach Angaben der Behörden hat vor allem ein großes Familientreffen, bei dem sich mehrere Menschen ansteckten, dazu geführt. Auch Reisende sollen das Virus verbreitet haben. Ein Bekleidungsgeschäft im Norden Melbournes zählt ebenfalls zu den neuen Infektionsherden. Betroffen vom Ausbruch sind unter anderem neun Hochhäuser mit Sozialwohnungen. Allein dort sind mehr als 50 neue Fälle erfasst worden. Die 3.000 Bewohnerinnen und Bewohner müssen in ihren Wohnungen bleiben. Unter ihnen sind zahlreiche Flüchtlinge.

Regierungschef kritisiert Nachlässigkeit der Menschen

Der Bundesstaat reagierte auf den Ausbruch mit einer Ausgangssperre für den Großraum Melbourne. "Wir können nicht so tun, als ob die Coronavirus-Krise vorbei sei", sagte der regionale Regierungschef, Andrews. Innerhalb von 24 Stunden seien 191 neue Fälle registriert worden. Das Virus könne angesichts dieser Zahl nicht zurückverfolgt werden.



Andrews machte Leichtsinnigkeit für den Ausbruch verantwortlich. Die Frustration habe scheinbar zu einer gewissen Nachlässigkeit geführt. "Ich denke, jeder von uns weiß, dass wir keine andere Wahl haben als diese sehr, sehr schwierigen Schritte zu ergreifen." Die Bürger dürfen unter dem erneuten Lockdown nicht das Haus verlassen, außer zum Einkaufen von Lebensmitteln, zu Arzt- und Pflegebesuchen, sportlichen Aktivitäten oder um zu arbeiten. Gäste dürfen zu Hause nicht empfangen werden. Außerdem bleiben Schulen in den betroffenen Gebieten, die nächste Woche öffnen sollten, geschlossen.

Andere Bundesstaaten schließen Grenzen

In anderen Bundesstaaten bleiben die bisherigen Lockerungen in Kraft - sie warnen jedoch vor Reisen nach Victoria. Benachbarte Regionen kündigten an, die Grenzen zu schließen. Wie lange die Maßnahme andauern soll, gaben die Behörden zunächst nicht bekannt.



Die Bundesstaaten hoffen, dass eine zweite Welle sie nicht betreffen wird. Im weltweiten Vergleich steht Australien immer noch gut da. Die Behörden verzeichneten rund 8.700 Infektionen und 106 Todesfälle.

Neuseeland setzt auf Quarantäne

Die Regierung im nahe gelegenen Neuseeland hatte die Corona-Pandemie Anfang Juni für überstanden erklärt. Es galten sehr strenge Regelungen, so wurden etwa die Grenzen im März geschlossen. Allerdings registrierten die Behörden dort ebenfalls wieder Infektionen - mitgebracht von Bürgerinnen und Bürgern, die aus dem Ausland wieder eingereist sind. Deshalb müssen alle Ankommenden zunächst in Quarantäne.



Damit das auch in allen Fällen sichergestellt ist, schränkte die Regierung vorübergehend die Buchung internationaler Flüge ein. Das soll verhindern, dass die Quarantäne- und Isolationszentren des Landes an ihre Kapazitätsgrenzen geraten.



Offiziellen Angaben zufolge befinden sich in Neuseeland derzeit knapp 6.000 Menschen in 28 Isolationszentren. Seit dem 26. März hätten bereits mehr als 26.400 Menschen eine Isolation oder Quarantäne durchlaufen. Die Zahl der insgesamt Infizierten liegt bei 1.500. Zuletzt meldeten die Behörden pro Tag meist einen oder zwei neue Fälle.