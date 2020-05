Lateinamerika ist das neue Zentrum des Coronavirus - nicht nur wegen dramatisch hoher Infektionszahlen in Brasilien. Die Entwicklung könnte die ohnehin große wirtschaftliche Not vieler Menschen noch verschärfen.

Einem CNN-Bericht zufolge verzeichnen die 33 Staaten insgesamt rund 920.000 bestätigte Corona-Fälle und etwa 50.000 Tote. Während in allen anderen Regionen der Erde die Zahl der Infektionen zurückgeht, steigt sie dort weiter an. Allein in Brasilien wurden zuletzt binnen eines Tages weitere 33.000 Infektionen registriert, insgesamt sind es nun rund 500.000, zudem gibt es mehr als 28.800 Tote



Experten sind sich einig: Verantwortlich dafür sind falsche Reaktionen der Regierungen in Verbindung mit der besonderen wirtschaftlichen und gesundheitlichen Situation in den Ländern.

Kritik an Brasilien und Mexiko

Der frühere Präsident von Costa Rica, Guillermo Solís, sagte CNN, es gebe einige Beispiele für schlechte Staatsführung. Die Regierungen hätten sich nicht für das Virus interessiert und deshalb nichts dagegen getan. Besonders Brasiliens Staatsoberhaupt Bolsonaro steht in der Kritik. Er hatte das Coronavirus lange als "kleine Grippe" bezeichnet und lehnt strenge Maßnahmen ab. Er argumentiert unter anderem, die Schließung von Geschäften, Restaurants und Schulen sowie Quarantänevorschriften und Kontaktbeschränkungen seien für die Wirtschaft des Landes nicht tragbar.



Der Präsident vertritt die Auffassung, dass durch verlorene Arbeitsplätze mehr Schaden angerichtet werde als durch die Krankheit selbst. Das sehen viele Gouverneure und Bürgermeister angesichts der hohen Fallzahlen anders und haben deshalb Beschränkungen verhängt. Dennoch gehen die Infektionszahlen weiter nach oben. Insbesondere indigene Völker fürchten, dass das Virus sie hart treffen könnte.

Abriegelung half auch nicht überall

Auch Mexikos Präsident López Obrador nahm Covid-19 anfangs nicht sehr ernst. So zeigte er zu Beginn der Pandemie auf einer Pressekonferenz zwei Amulette, die ihn beschützen würden. Inzwischen gelten in dem Land Beschränkungen. Diese werden nun wieder gelockert. López Obrador sagte, Mexiko habe das Coronavirus gebändigt. Pro Tag kamen zuletzt aber immer noch rund 3.000 Fälle dazu - insgesamt sind es rund 87.000 und fast 10.000 Tote.



Nach Einschätzung von Solís haben die meisten anderen Länder richtig reagiert und sich abgeriegelt und Beschränkungen verhängt. So schlossen Peru, Chile und Ecuador ihre Grenzen für Ausländer Mitte März und erließen weitreichende Ausgangssperren. Allerdings spiegelt sich das nicht unbedingt in den Infektionszahlen wieder. In Peru gibt es inzwischen über 155.600 gemeldete Fälle und 4.300 Tote bei einer Einwohnerzahl von rund 32 Millionen. Damit ist das Land nach Brasilien am stärksten in der Region vom Virus betroffen.

Arme Peruaner halten sich nicht an Ausgangssperre

ARD-Korrespondent Ivo Marusczyk berichtet, dass nicht die Maßnahmen selbst das Problem sind - sondern, dass sich die Menschen aufgrund von Armut nicht daran halten können und wollen. So berichtet eine Straßenhändlerin, dass sie ohne Einnahmen nicht ihre Kinder ernähren könne. Die versprochene Soforthilfe des Staates sei auch nicht angekommen, berichtet eine andere Verkäuferin. Zudem gibt es in manchen Armenvierteln keine ausreichende Wasserversorgung - einfache Hygienemaßnahmen wie das Händewaschen können dort nicht erfolgen, der mangelnde Platz ermöglicht keine Quarantäne.



"Wenn uns nicht das Virus tötet, tötet uns der Hunger" - diese Devise gilt auch in Chile. Schon vor der Pandemie hatte es Demonstrationen gegen die Regierung gegeben - ursprünglich gegen die soziale Ungleichheit im Land. Diese flammen nun wieder auf, weil die Menschen Hunger leiden, wie die Deutsche Welle berichtet. Auch in Ecuador gab es Proteste gegen die Beschränkungen. In dem Land gibt es bei mehr als 38.500 bestätigten Fällen über 3.300 Tote.

Wirtschaft ist schwer getroffen

Die vergleichsweise hohe Zahl der tötlich verlaufenden Fälle offenbart ein weitere Problem vieler Länder in Lateinamerika: Die schlechten Gesundheitssysteme, die zu mangelhaft ausgestatteten und überfüllten Krankenhäusern geführt haben. Nach Angaben der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation investieren die meisten Länder der Region weniger als die empfohlenen sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die öffentliche Gesundheit.



Die Corona-Krise trifft viele Menschen in Lateinamerika hart, aber auch die Wirtschaft insgesamt. So steht eine schwere Rezession bevor. Denn die internationale Nachfrage nach Gütern wie Rohöl und Agrarprodukten ist gesunken. Zudem nimmt auch der Konsum in den Ländern selbst ab. Die Zahl der armen Menschen in Lateinamerika droht dadurch weiter zu steigen - so könnten sich immer mehr Menschen dazu gezwungen sehen, trotz Ausgangssperre zu arbeiten, um den Hunger zu stillen.

Regierungen könnten autoritärer werden

Cynthia Arnson von der Beratungsorganisation Wilson Center äußerte sich im Gespräch mit der CNN sehr besorgt. Der wirtschaftliche Schmerz sei einfach erdrückend.



Eine Besserung in den kommenden Wochen ist nicht in Sicht. Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation erwartet, dass die Pandemie zumindest zunächst auf dem aktuellen Niveau bleiben wird. Die Epidemiologin Ana Diez Roux ist überzeugt: "Wir werden noch deutlich mehr Tote als bisher sehen."

