Raucher gelten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts als Risikogruppe bei Corona-Infektionen. Aber warum ist das so?

Wer sich mit dem Corona-Virus infiziert, kann in der Regel auf einen milden Verlauf hoffen. Problematischer wird es für Risikogruppen - und zu denen zählen auch Raucher, und zwar offenbar unabhängig vom Lebensalter. Bei einer Studie mit knapp 1.100 Patienten in China fanden Forschende im Februar heraus, unter Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf hätten sich mehr Raucher befunden (17 Prozent), als unter jenen mit einem milderen Verlauf (12 Prozent) beruft sich dabei auf Zahlen aus China.



Die genaue Ursache dafür, dass der Verlauf einer Infektion mit Covid-19 bei Rauchern häufig heftiger ausfällt als bei Nichtrauchern, ist noch nicht erforscht - was angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich das Corona-Virus ausbreitet, aber auch nicht erstaunt. Professor Michael Pfeifer, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) hat jedoch eine Vermutung: "Unsere Atemwege sind mit so genannten Flimmerhärchen ausgekleidet, die für die Selbstreinigung der Atemwege sorgen." Doch durch das Rauchen werden die Flimmerhärchen geschädigt. Das könnte dafür sorgen, dass die Viren es deutlich leichter haben, über die Lunge in den Körper einzudringen und sich dann weiter zu verbreiten.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weist zudem darauf hin, dass der Akt des Rauchens bedeutet, Finger (und möglicherweise auch kontaminierte Zigaretten) mit den Lippen in Kontakt zu bringen. Dadurch erhöhe sich die Möglichkeiten einer Übertragung des Virus von der Hand auf den Mund. Darüber hinaus verweist das Zentrum für Evidenzbasierte Medizin (CEBM) auf grundlegende Probleme: Rauchen verstärke per se das Risiko, sich einem Atemwegsinfekten zuzuiehen und sorge in der Regel auch für einen schwerwiegenderen Verlauf der Krankheit, heißt es. Von daher kann es nicht überraschen, wenn Rauchen bei Covid-19 ebenso zu einer Verschlimmerung des Krankheitsverlaufs führe.

"Direkt mit dem Rauchen aufhören"

Vor allem für Menschen, die noch zusätzliche Risikofaktoren wie Herzerkrankungen oder eine Diabetis haben, könnte das Rauchen damit zum Problem werden. Der Rat des Experten ist daher auch eindeutig: "Direkt mit dem Rauchen aufhören." Die durch das Rauchen geschädigte Bronchialschleimhaut braucht einige Zeit, bis sie sich wieder erholt hat. Bei starken und langjährigen Rauchern kann es sogar sein, dass die Flimmerhärchen dauerhaft geschädigt sind. Professor Pfeifer geht aber davon aus, dass es trotzdem sinnvoll ist, das Rauchen einzustellen - denn dass Zigaretten und Co. für die Gesundheit alles andere als förderlich sind, gilt schließlich auch in Nicht-Corona-Zeiten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



In Deutschland ist das öffentliche Leben drastisch eingeschränkt worden. Welche Regeln es gibt, erklären wir in unserem Stück: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?



Viele Menschen fragen sich inzwischen auch, wie und wann die Corona-Kontaktsperre enden kann. Wir haben die Diskussion um die "Exit-Strategie" zusammengefasst.



Die Ausbreitung des Coronavirus wird laut Bundesbank und Internationalem Währungsfonds zu einer Rezession führen. Wir erklären, was das für Verbraucher, Unternehmen und Mitarbeiter bedeutet.



Der Bedarf an Tests, um das Coronavirus nachzuweisen, steigt stark an. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir in unserem Artikel zusammengefasst: Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?



Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weltweit sehr unterschiedlich. China meldet kaum noch neue Infektionen, inzwischen sind aber die USA und vor allem die Stadt New York zum Epizentrum geworden.



Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es bislang keinen Impfstoff und auch keine Medikamente. Wie weit die Forschung ist, erklären wir hier: Ansätze für ein Medikament gegen das Corona-Virus. Das Robert-Koch-Institut hat zudem die Liste der Risikogebiete zuletzt mehrfach erweitert.



Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in Deutschland extrem niedrig. Wir erklären, warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist.



Spiegel die Zahlen über die Coronavirus-Infizierten die Realität wider? Wir klären darüber auf in unserem Stück: Hohe Dunkelziffer bei Coronavirus-Infektionen befürchtet. Zudem unterscheiden sich die Zahlen des Robert Koch-Instituts und der amerikanischen Johns Hopkins-University stark. RKI oder Johns-Hopkins? Wir erklären, wie aussagekräftig die Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag: Deutschland und das Corona-Virus. Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Supermärkte haben inzwischen Strategien entwickelt, um nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Markt zu lassen. Wie die Supermärkte mit dem Corona-Risiko umgehen, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengestellt.



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten