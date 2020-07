Vor etwa einem halben Jahr wurde in Deutschland die erste Infektion mit Sars-Cov-2 registriert. Seither gibt es viele Antworten darauf, wie das Coronavirus beschaffen ist und wie es sich verbreitet - aber nach wie vor genau so viele offene Fragen.

Die Virologin Ulrike Protzer von der Technischen Universität München schätzt unter anderem eine dieser Fragen als besonders relevant ein, erklärte sie in der Sendung "Forschung aktuell". Warum sind die Verläufe einer Corona-Infektion so unterschiedlich und warum durchlebten manche Menschen eher einen milden und andere einen schweren, mitunter sogar sehr schweren Verlauf? Solche Fragen könnten künftig eine Rolle bei der Entscheidung spielen, wer geimpft werden müsse, erklärte Protzer.



Es gebe inzwischen Hinweise darauf, dass es genetische Unterschiede zu geben scheint, führte Protzer aus. Ein Faktor dabei sei zum Beispiel die Blutgruppe. Eine Rolle spielten aber auch die Abwehrmechanismen des Immunsystems, die jede und jeder seit Geburt in sich trage. Aber die Antwort auf die Frage nach den Infektionsverläufen stecke eben nicht nur im Erbgut des Menschen, betonte die Virologin. Vielmehr sei es essentiell zu begreifen, welche Rolle die sogenannte "Immunantwort" spiele - sowohl die "Antikörper-Antwort" als auch die Ausbildung von Immunzellen, sobald jemand Kontakt mit einem Krankheitserreger hat.



Von der sogenannten "Herdenimmunität" sieht Protzer die deutsche Bevölkerung bislang weit entfernt. Untersuchungen zur Immunitätslage hätten ergeben, dass rund ein bis drei Prozent der Bevölkerung schützende Antikörper hätten. Bislang gehen Experten davon aus, dass 60 bis 70 Prozent der Menschen immun sein müssten, um Covid-19 aufhalten zu können.

