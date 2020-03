Singapur, Taiwan, Südkorea sind bislang vergleichsweise gut durch die Coronavirus-Krise kommen. Sie gelten weltweit als Vorbilder. Warum ist das so? Hier ein einige Hinweise für die Antwort auf die Frage.

Südkorea:

Aufgrund der Erfahrungen mit dem MERS-Virus im Jahr 2015 hat Südkorea sein Gesundheitssystem reformiert. Im Zuge dessen wurden Zulassungen für Virentests beschleunigt. In der Coronakrise ist es Südkorea damit frühzeitig gelungen, möglichst viele Infizierte aufzuspüren, deren Kontakte nachzuverfolgen und unter Quarantäne zu stellen. Auch gibt es Apps für Smartphones, die anzeigen, an welchen Punkten sich Infizierte aufgehalten haben, so dass sich jeder Bewohner informieren kann, ob er dort potenziell infiziert worden ist. Auf Ausgangsbeschänkungen wurde bislang verzichtet. Derzeit gibt es fast 50 Drive-In-Stationen, bei denen Bürger sich kostenlos testen lassen können. Wer als Infizierter die Quarantäne verlässt, muss mit hohen Strafen rechnen.



Wie Volkart Wildermuth aus der Dlf-Wissenschaftsredaktion bemerkt, gab es in dem Land eine Besonderheit. Eine Patientin war sogenannter Super-Spreader und steckte als Mitglied einer christlichen Sekte innerhalb kürzester Zeit hunderte Mitglieder an. Demnach konnte die Infektionskette anfänglich gut nachverfolgt werden.



Mittlerweile hat sich die Lage in Südkorea verändert. 20 Prozent der Fälle lassen sich nun keinem konkreten Ausbruch mehr zuordnen, sondern sie treten "diffus" auf.



Zuletzt ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in dem Land wieder gestiegen. Am Freitag seien 146 Fälle festgestellt worden, teilten die Behörden mit. Sie führen das unter anderem auf eine neue lokale Häufung von Infektionsfällen in der am stärksten von dem Ausbruch betroffenen Millionenstadt Daegu im Südosten zurück. Dort hatten sich Dutzende von Patienten in einem Krankenhaus angesteckt.



Aus Südkorea gab es auch Bilder zu sehen, wie Helfer in Schutzkleidung Straßen, Bürgersteige und öffentliche Verkehrsmittel desinfzierten. Nach Einschätzungen des Virologen Alexander Kekulé sind solche Maßnahmen jedoch nicht zielfführend. In seinem MDR-Podcast erklärte er: "Ich kenne auch diese tollen Bilder aus Südkorea, die fast als Endloschleife im Fernsehen laufen, wo Leute von einer Gesundheitsbehörde mit einer Art Luftpumpe irgendwie im Akkkord den Boden desinfizieren. Das halte ich für totalen Quatsch."

Taiwan

Taiwan ergriff schon Ende Januar Maßnahmen gegen das Corona-Virus: Einreisestopp für Personen aus Wuhan – dem Ursprungsort des Virus, danach für ganz China. Anfang Februar gab es Fieberkontrollen vor jedem öffentlichem Gebäude. Strenge Hygiene- und umfassende Quarantänevorschriften für Einreisende. Aufstockung der Produktion von Medizingütern, zentral koordiniert.



Auch in Taiwan profitierte die Regierung von früheren Erfahrungen: vor 17 Jahren breitete sich das Sars-Virus aus. Taipei war damals monatelang im Ausnahmezustand.



Mit Beginn der Covid-Pandemie setzte Taiwan auf Frühprävention: Ausländer mussten bei der Ankunft in dem Land den Verlauf ihrer Reise nachweisen, möglich ist dies unter anderem mit einer Smartphone-App. Mittlerweile gilt eine 14-tägige Quarantäne. Chinesischen Staatsangehörigen ist die Einreise untersagt.

Singapur

Der autoritär geführte Stadtstaat verschärfte angesichts wachsender Infektionszahlen in den umliegenden Ländern seine Grenzkontrollen und schränkte den Reiseverkehr ein. Am Flughafen wurde die Körpertemperatur der Reisenden gemessen, ebenso in Büros, Einkaufszentren und Kinos.



Seit dem 23. März untersagt die Regierung die Einreise und die Durchreise durch Singapur. Damit entfällt Singapur auch als Transitflughafen, wie das Auswärtige Amt mitteilt. Bei den Bürgern wurden Gesundheits-Screens durchgeführt, viele sind vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden. Zudem gibt es eine App für das Handy, bei der sich feststellen lässt, wer sich mehr als eine halbe Stunde in weniger als zwei Metern Abstand eines Infizierten aufgehalten hat. Nach Einschätzung des Virologen Christian Drosten wäre diese Art der elektronischen Ortung in Deutschland nicht umsetzbar.