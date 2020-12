Warum gibt es in verschiedenen Gebieten Deutschlands unterschiedlich viele Corona-Fälle? Ist es Zufall, dass beispielsweise Sachsen zu einem Hotspot geworden ist, oder könnte das auch mit den politischen Einstellungen der Menschen dort zu tun haben? Einen solchen Zusammenhang legen Daten zur Corona-Ausbreitung und zum Wahlverhalten nahe.

Der "Tagesspiegel" aus Berlin hat vor wenigen Tagen eine Deutschlandkarte veröffentlicht, auf der man die Corona-Zahlen und die Wählerstimmen für die AfD vergleichen kann. Die Übereinstimmung der betreffenden Regionen in Deutschland ist offensichtlich. Auf den ersten Blick liegt der Schluss nahe, dass es einen deutlichen Zusammenhang zwischen den beiden Faktoren Wahlverhalten und Corona-Infektionszahlen gibt.



Die Erklärung könnte darin liegen, dass die AfD als einzige Partei die Corona-Maßnahmen ablehnt. Wenn ihre Anhänger die Regeln also ablehnen und dann auch weniger einhalten als andere, könnte das ein Faktor für eine höhere Ansteckungsrate sein.

Forscher Quent: Ergebnis ist so deutlich, dass es mich selbst überrascht hat

Der Direktor des Jenaer Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, Matthias Quent, konnte in einer Analyse der Daten eine solche Korrelation feststellen - und zwar nicht nur für Sachsen, sondern für nahezu alle Bundesländer. Das Ergebnis sei so deutlich, dass er selbst davon überrascht gewesen sei, sagte Quent. Der Forscher betont aber, dass damit noch keine Kausalität nachgewiesen ist. Es könne andere Faktoren geben, die den Effekt erklären - etwa die Bevölkerungsstruktur oder der Zustand des Gesundheitswesens. Quent will diesen Fragen weiter nachgehen. Wie der dem "Tagesspiegel" sagte, ist seine Arbeitshypothese dabei, dass es eine "demokratieferne lokale Raumkultur" gebe: "In diesen Gegenden fühlen sich viele im Widerstand und es gibt eine größere Bereitschaft zu illiberalem und unkonformem Verhalten."



Überzeugt von einem Kausalzusammenhang ist der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU). Die AfD leugne Corona ja weitgehend, sagte er. Und wenn sich deren Anhänger dann entsprechend verhielten, sei das für das Virus wie ein Geschenk.

Ähnlicher Effekt in den USA festgestellt

Einen ähnlichen Effekt hatten Wissenschaftler bereits in den USA festgestellt. Im Magazin "Science" erläuterten sie, dass es einen starken Zusammenhang zwischen der Bindung an eine Partei und der Bereitschaft gibt, sich an soziale Distanzierungsmaßnahmen zu halten. Demnach sind Wähler der Republikaner weniger gewillt, wegen der Corona-Pandemie auf Kontakte zu verzichten. Und diese Haltung hat sich in den Monaten der Ausbreitung des Virus sogar verstärkt.

