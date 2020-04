Fridays for Future, Hongkong, Chile - während der Corona-Pandemie können sich große Protestbewegungen nicht in der Öffentlichkeit treffen. Aufgehört haben die Proteste trotzdem nicht.

Hongkong

Seit Juni 2019 protestieren in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hunderttausende Menschen gegen den Einfluss aus Peking. Entzündet hatten sich die Proteste an einem geplanten Gesetz, das erstmals erlaubt hätte, Hongkonger nach Festlandchina auszuliefern, um sie dort vor Gericht zu stellen. Mit der Zeit kamen Forderungen nach mehr Demokratie hinzu. Zum Ende des Jahres ließen die Proteste bereits nach, als die Behörden härtere Gegenmaßnahmen einsetzten, unter anderem zahlreiche Verhaftungen - dann folgte die Corona-Epidemie.



Seit Jahresbeginn gibt es nur noch kleinere Demonstrationen und Mahnwachen der Bewegung. Protestiert wird im größeren Stil derzeit aber gegen den Umgang der Hongkonger Regierung mit der Corona-Pandemie. Kritisiert wurde vor allem, dass die Grenzen zu Festland-China nicht konsequent zugemacht wurden. Möglicherweise zahlt der Unmut gegen die Regierung auch auf das Konto der Demokratiebewegung ein: Laut einer Reuters-Umfrage von Ende März unterstützen inzwischen 63 Prozent der Befragten die Forderung der Demokratiebewegung nach einem Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam. Im Dezember waren es noch 57 Prozent. Zwei Drittel der Befragten unterstützen nach wie vor die Bewegung an sich. Der Demokratie-Aktivist Joshua Wong schrieb auf Twitter, China nutze die Krise, um sich Hongkong weiter zu "krallen". Er spricht etwa davon, dass derzeit umstrittene Gesetze beschleunigt werden oder das Budget für die Polizei erhöht wurde. Derzeit seien die Hongkonger noch damit beschäftigt, sich mit den knappen Schutzmasken gegen das Coronavirus einzudecken, schreibt Wong. Doch sobald sich der Corona-Ausbruchs stabilisiere, würden die Menschen "zurückschlagen".

Chile

Seit Oktober 2019 gibt es in Chile Proteste gegen soziale Ungleichheit. Auslöser war eine Erhöhung der Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr. Zunehmend wurden aber auch niedrige Löhne und hohe Kosten für Bildung und Gesundheit kritisiert. Bei den Protesten gibt es immer wieder Gewalt, mindestens 30 Menschen starben dabei. Nach einem Abflachen der Proteste gingen Anfang März wieder Hundertausende auf die Straße.



Inzwischen hat sich das Coronavirus auch in Chile weiter ausgebreitet. Deshalb teilte die Regierung Mitte März mit, man werde das für Ende April geplante Referendum für eine neue Verfassung - eine Kernforderung der Demonstranten - aufgrund der Corona-Krise auf Ende Oktober verschieben müssen. Die Entscheidung wurde von der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament bestätigt. Auch wenn derzeit kaum jemand auf die Straße geht, werden die Proteste weitergeführt: Von Fenstern und Balkonen aus machen die Menschen mit Töpfen und Pfannen Lärm - eine Protestform, die es in Chile und anderen südamerikanischen Ländern schon seit Jahrzehnten gibt.

Fridays for Future

Der erste große deutschlandweite Klimastreik von Fridays for Future jährt sich dieser Tage zum ersten Mal. Doch Demonstrationen gibt es in Zeiten von Kontaktverboten nicht. Schon davor waren einige geplante Veranstaltungen der Gruppe abgesagt worden. Große Demonstrationen vor den bayerischen Kommunalwahlen konnten ebenfalls nicht stattfinden. Ihren Protest führen die Schüler derzeit aber weiter. Zum einen rief die Gruppe über Instagram zum #NetzstreikFürsKlima auf. Dafür positionierten sie individuell ihre Demoplakate in Fenstern und Bäumen und stellten Fotos ins Internet. Zudem gibt es Webinare, in denen Fachleute und Aktivisten per Videokonferenz Informationen weitergeben und Diskussionen leiten.

