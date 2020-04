In der Debatte um eine Eindämmung der Corona-Pandemie wird vermehrt der Einsatz von Apps diskutiert. Was können sie leisten, was zeigt das Beispiel Taiwan - und welche Debatte über Risiken gibt es?

Der Virologe der Berliner Charité, Drosten, zitierte im NDR-Podcast eine Studie der Universität Oxford, in der die Verbreitung der Covid-19-Fälle berechnet wird. Demnach komme man mit einer einfachen Identifikation von Fällen und der Rückverfolgung von Kontakten im Regelfall zu spät. Entscheidend sei, "dass ein symptomatischer Patient nicht erst eine ganze Zeit symptomatisch ist, bevor er dann mal getestet wird". Mit einer App könnte man dieser Problematik zuvorkommen, erklärte Drosten.

Zahl der Neuinfektionen könnte drastisch gesenkt werden - unter bestimmten Bedingungen

Unter der Voraussetzung, dass 60 Prozent der Menschen diese App installiert hätten, und sich dann auch 60 Prozent an die Quarantäne-Anordnung halten würden, könnte man die Zahl der Ansteckungen deutlich senken: Ein erkrankter Mensch würde in diesem Szenario im Durchschnitt weniger als eine andere Person infizieren. Die App würde im von Drosten zitierten Beispiel unter anderem den Diagnostikvorgang auslösen. Das heißt, sie würde bestimmte Personen direkt zu einem Test schicken. Das Programm könnte außerdem zurückverfolgen, mit welchen anderen Handybesitzern man in Kontakt war. Dies sei im Optimalfall ebenso erfolgreich wie eine Ausgangssperre - oder gar erfolgreicher als diese.



Die Digitalisierungs-Beauftragte der Bundesregierung, Bär (CSU), bekräftigte ihre Forderung nach einer Corona-App, um Infektionsketten mittels Handy besser zurückverfolgen zu können. Diese App sollte laut Bär aber freiwillig sein.

Kretschmer: Tracking-App wird bald Alltag sein

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) geht davon aus, dass eine Corona-Tracking-App schon bald zum Alltag gehört: "Wir werden solche Apps in absehbarer Zeit alle nutzen, und zwar freiwillig", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". So könne man Einschränkungen in der Zeit reduzieren, bis Impfstoffe und Medikamente entwickelt seien.



Die Schriftstellerin und Verfassungsrechtlerin Juli Zeh sagte der "Süddeutschen Zeitung", der Einwand von Datenschützern habe dazu geführt, dass ein geplantes Handy-Tracking keinen Platz im erneuerten Infektionsschutzgesetz gefunden habe. Bei diesem Thema könne man positiv bemerken, dass es erstmals seit Beginn der Krise eine "richtige öffentliche Debatte" gebe, die eine geplante Maßnahme kritisch von allen Seiten beleuchte. Allerdings finde sie es erstaunlich, dass den Menschen ihr Handy wichtiger sei als ihre Bewegungsfreiheit oder die Schulpflicht der Kinder.



Bundesjustizministerin Lambrecht betonte unlängst im Deutschlandfunk, eine Überwachung mittels Handydaten wäre ein tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Es müsse zudem klar sein, dass es nur eine Möglichkeit auf Zeit wäre und die Daten nach der Krise gelöscht würden.

Taiwan: Maßnahmen tiefgreifend, werden aber akzeptiert

Die Journalistin Carina Rother, die für den Deutschlandfunk in Taiwan arbeitet, sagte in diesem Programm (Audio-Link), dass Taiwan bereits Handydaten nutze, um Personen in Quarantäne und Infizierte zu kontrollieren. Dabei werde den Personen ein Mobiltelefon übergeben, auf dem ein Chatbot erfragt, wie es den Personen geht und welche Körpertemperatur sie haben. Man könne sogar mit einem Fieberthermometer direkt Daten ans Handy übermitteln, dies sei aber freiwillig.



Eine Datenschutzdiskussion gebe es in Taiwan in Ansätzen. Die Regierung betone, dass man die Technologie "wohlwollend" nutze, um den Normalzustand weitgehend zu erhalten. Auch die Bevölkerung stehe den Maßnahmen zumeist wohlwollend gegenüber. Carina Rother sagte, sie selbst sei noch vor wenigen Tagen bei einer Ausstellungseröffnung gewesen. Dort habe man durch eine Wärmebildkamera laufen und Mundschutz tragen müssen. Außerdem sei der Sicherheitsabstand gewahrt worden.



In Deutschland läuft seit Anfang des Monats ein Test in der Berliner Julius-Leber-Kaserne. Etwa 50 Soldaten müssen sich als Testpersonen an bestimmten Punkten für eine bestimmte Dauer aufhalten oder sich an einen anderen Punkt begeben. Mit den erhobenen Daten soll das Tracking getestet und kalibriert werden. Das Robert Koch-Institut nutzt darüber hinaus anonymisierte Daten der Deutschen Telekom, um daraus Rückschlüsse über Bewegungsmuster der Bevölkerung zu ziehen. Dabei geht es jedoch nicht um die Verfolgung einzelner, möglicherweise infizierter Personen, sondern um eine Prüfung der generellen Auswirkungen der Ausgangs- und Kontaktbeschräkungen.

