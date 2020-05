Was haben die Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten tatsächlich gebracht? Sehr viel, sagt eine neue Studie. Andere Erhebungen kommen allerdings auf gegenteilige Ergebnisse. Und auch Experten haben Zweifel, vor allem wegen der unsicheren Datenlage.

Die neue Studie hat das "Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung" erstellt, eine Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit. Sie könnten die Erhebung hier im Einzelnen nachlesen. Die kürzere Pressemitteilung finden Sie hier. Dort werden die einzelnen Maßnahmen, die gegen das Coronavirus und dessen Verbreitung ergriffen wurden, im Einzelnen aufgelistet.



Auf Platz eins bei der Wirksamkeit stehen die Schul- und Kitaschließungen. Sie haben den beiden Autoren zufolge die Wachtstumsrate der bestätigten Infektionen um fast acht Prozentpunkte verringert. Es folgen die Ausgangsbeschränkungen (fünf Prozentpunkte) und die Einstellung des Profi- und Breitensports mit 3,4 Prozentpunkten.

Einschränkungen in Einzelhandel und Gastronomie kaum wirksam

Kaum Wirkung zeigten der Studie zufolge dagegen die Einschränkungen in anderen Bereichen wie dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe oder bei Friseuren und Kosmetik. Insofern dürfte eine kontrollierte Öffnung der Dienstleistungsbranchen im öffentlichen Leben laut den Autoren "ohne beträchtliche Verstärkung des Infektionsgeschehens" möglich sein. Dadurch ließen sich auch erhebliche Jobverluste begrenzen. Kritisch sehen die Forscher auch weiterhin Großveranstaltungen im Sport.

Kritik an der Datenlage

Die Studie berücksichtigt, dass die verschiedenen Maßnahmen zur Eindämmung zu unterschiedlichen Zeitpunkten und nicht bundeseinheitlich umgesetzt wurden. Die zeitliche und regionale Variation erlaubt den Angaben zufolge eine "Abschätzung der Wirkungen auf die Verlangsamung der Virusausbreitung".



Der Medizinjournalist Volker Wildermuth verwies im Deutschlandfunk allerdings darauf, dass die Arbeit noch nicht begutachtet worden sei und die bisherigen Veröffentlichungen eher skizzenhaft seien. Insbesondere seien aber die Daten, die der Untersuchung zugrunde liege, "nicht besonders verlässlich". Außerem überlappen sich Wildermuth zufolge die Effekte der einzelnen Maßnahmen. Wichtiger als die Schulschließungen selbst könnten also deren Nebeneffekte sein. Als Beispiele nennt der Journalist, dass die Eltern damit zuhause bleiben hätten müssen. Zudem sei die Sensibilisierung für das Thema Covid-19 durch die Schließungen gestiegen.

Frühere Studien ergaben andere Ergebnisse

Erst vor kurzem hatten dagegen zwei Studien ein anderes Bild gezeichnet. Wegen der unterschiedlichen Methodik ist ein Vergleich zwar sicher nur begrenzt aussagekräftig. In der ersten Erhebung kamen Forscher der ETH Zürich zu dem Schluss, dass die Schließung von Restaurants und Geschäften ebenso wie von Kinos etwas bringt. Nicht so effizient seien dagegen die Schulschließungen. Für die Erhebung nutzten die Forscher Daten unter anderem aus der Schweiz, weiteren EU-Ländern sowie auch den USA und Kanada. Sie räumten ein, dass die Daten eine große "Streuung" besäßen und nur eine grobe Bewertung zuließen, wie der Tages-Anzeiger berichtete.



Die zweite, internationale Studie wurde in der Fachzeitschrift "The Lancet Child & Adolescent Health" veröffentlicht. Dort werteten die Forscher eine Reihe von Analysen aus, zum Sars-Ausbruch von 2003 ebenso wie von ersten Vorab-Analysen zur Corona-Krise. Die Forscher argumentieren unter anderem, dass Schulschließungen wirksam sind, wenn das Virus nicht sehr ansteckend ist und wenn Kinder besonders anfällig sind - wie bei der Grippe. Beides ist beim Coronavirus nicht der Fall.



Auch in Norwegen gibt es Erkenntnisse zu dem Thema. Und auch dort wird in Frage gestellt, ob die Schulschließungen nötig waren. So hat auch die Wiedereröffnung von Kindergärten und Grundschulen im April nach Angaben der Gesundheitsbehörden nicht zu einer beschleunigten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus geführt.

