Die Ausbreitung des Coronavirus hat nicht nur Auswirkungen auf die Gesundheit und die Bewegungsfreiheit von Menschen - auch die Wirtschaft ist stark betroffen. Die Bundesbank und auch der Internationale Währungsfonds gehen inzwischen von einer Rezession aus. Was bedeutet eine Rezession für Verbraucher, Unternehmen und deren Mitarbeitende?

Was bedeutet "Rezession"?

Nach der Definition des ARD-Börsenlexikons ist eine Rezession eine "Konjunkturphase, in der das Wirtschaftswachstum stagnierende beziehungsweise negative Wachstumsraten aufweist". Sie liege nach der gängigen Meinung dann vor, wenn die Wirtschaft mindestens zwei Quartale hintereinander im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal schrumpfe. Den Tiefpunkt der Rezession bilde die Depression. Aktuelle Zahlen liegen noch nicht vor, da das Virus ja erst seit Kurzem so massive Auswirkungen hat. Allerdings gibt es Prognosen von Ökonomen und Befragungen von Betrieben. Diese sagen für Deutschland eine Rezession voraus. Davon sind auch viele Anleger an den Börsen überzeugt, wie der schwächer werdende Leitindex Dax zeigt.

Wie sind die aktuellen Wirtschaftsaussichten?

Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten wegen der Coronakrise eine schwerwiegende Rezession. In ihrem Frühjahrsgutachten für die Bundesregierung gehen die Ökonomen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 4,2 Prozent schrumpfen wird. Die Arbeitslosenquote werde 2020 auf bis zu 5,9 Prozent, die Zahl der Kurzarbeiter auf bis zu 2,4 Millionen steigen. Im kommenden Jahr werde sich die Wirtschaft aber erholen und um 5,8 Prozent wachsen.



Der Leiter der Konjunkturforschung des Münchner Ifo-Instituts, Wollmershäuser, sagte bei der Vorstellung des Berichts in Berlin, Deutschland habe gute Voraussetzungen, um den wirtschaftlichen Einbruch zu verkraften und mittelfristig wieder das wirtschaftliche Niveau zu erreichen, das sich ohne die Krise ergeben hätte. Auch der Volkswirt Stefan Schneider aus dem Ausschuss für Wirtschafts- und Währungspolitik im Bankenverband findet, Panik sei nicht angebracht. "Das Gesundheitssystem ist sehr ordentlich aufgestellt, wir haben ein funktionierendes Sozialsystem." Insgesamt funktioniere die deutsche Wirtschaft recht ordentlich.

Welche Maßnahmen haben Unternehmen angekündigt?

Mehr als 725.000 Betriebe haben Kurzarbeit für Mitarbeiter angemeldet. Zudem stoppen Unternehmen laut Ifo-Institut derzeit Neueinstellungen. Entsprechend hat beispielsweise die Deutsche Lufthansa reagiert, da es wegen der aktuellen Reisebeschränkungen kaum Nachfrage nach Flügen gibt. Auch kleinere Betriebe haben große Probleme.

Was bedeutet das für Beschäftigte?

Wenn Firmen Insolvenz anmelden oder stark sparen müssen, sind natürlich die Beschäftigten betroffen. Abgesehen von Kurzarbeit sind auch Entlassungen oder ausbleibende Vertragsverlängerungen möglich. Laut einer Ifo-Umfrage werden vor allem Betriebe im Handel Personal entlassen, auch im Dienstleistungsbereich gibt es entsprechende Pläne. Nur auf dem Bau werde es keine Änderungen beim Personal geben. In der Industrie seien schon vorher Entlassungen vorgesehen gewesen, das werde sich fortsetzen, heißt es in einer Einschätzung des Instituts.

Wie sollen Betroffene reagieren?

Wenn das Einkommen kurzfristig wegbricht, stellt sich die Frage, wie Miete, Tilgungsraten und andere Ausgaben bezahlt werden können. Im Einzelfall können Absprachen mit dem Vermieter, Banken oder anderen Schuldnern helfen - dieser Kontakt sollte auf jeden Fall gesucht werden. Der Bundesverband der Verbraucher hat Tipps zusammengestellt. Wichtig ist demnach, sich zunächst möglichst schnell nach staatlichen Hilfen zu erkundigen - denn erst wenn es beantragt wird, kann auch ausgezahlt werden. Das betrifft das Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld und Wohngeld. Außerdem sollten Betroffene ihre Verpflichtungen priorisieren - Vorrang haben demnach die Miete, Energiekosten, Telefon und Internet sowie Lebensmittel und notwendige Medikamente, aber auch Unterhaltsleistungen.



Die Bundesregierung hat mehrere Gesetze beschlossen, die Menschen in Corona-bedingten Notlagen helfen sollen. So dürfen Mieter aktuell nicht mehr so schnell gekündigt werden, wenn sie die Miete nicht zahlen. Wer wegen der Corona-Pandemie plötzlich weniger oder gar kein Einkommen mehr hat und deshalb seine Miete vom 1. April bis zum 30. Juni 2020 nicht mehr zahlen kann, dem darf der Vermieter nicht kündigen. Als Mieter hat man dann zwei Jahre Zeit, die Mietrückstände nachzuzahlen. Gelingtdas nicht, lebt das Kündigungsrecht des Vermieters wieder auf.



Außerdem gibt es einen Aufschub für die Zahlung von Versicherungen. Allerdings entfallen durch alle Maßnahmen die Zahlungen nicht, sie dürfen nur später geleistet werden.

Welche langfristigen Auswirkungen sind für Verbraucher zu befürchten?

Aktuell kann niemand sagen, wie lange die aktuelle Situation anhalten wird. Entsprechend schwierig ist vorherzusagen, wie lange die Rezession dauern wird. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten keine vorschnellen Entscheidungen treffen und zum Beispiel ihre private Altersvorsorge kündigen, betonen die Verbraucherzentralen.



Auch das Portal "Finanztip" betont: "Die traditionelle Altersvorsorge leidet eher unter den anhaltenden Niedrigzinsen als unter vorübergehenden Wertverlusten am Aktienmarkt. Betroffen können aber diejenigen sein, die ohne Garantien vorsorgen – etwa über eine fondsgebundene Rentenversicherung oder einen fondsgebundenen Rürup-Vertrag."

Welchen Einfluss hat die Entwicklung auf die Banken?

Für die Banken ist vor allem problematisch, falls aufgrund von Insolvenzen Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden. Die Finanzaufsicht Bafin macht sich aber derzeit keine Sorgen um die Stabilität des Finanzsystems. "Aktuell stellt Corona eine erhebliche Belastung, für die Finanzbranche aber kein systemisches Risiko dar", sagte Bafin-Chef Felix Hufeld dem "Handelsblatt".

Was bewirkt das Virus in der Immobilienbranche?

Derzeit gibt es in Deutschland einen Immobilienboom, gerade in Ballungsgebieten übersteigt die Nachfrage das Angebot bei Weitem. Das Virus wird aber Veränderungen bringen, meint Michael Voigtländer, Immobilienexperte des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Er sagte dem Deutschlandfunk, dass das Transaktionsgeschehen in diesem Jahr deutlich zurückgehen wird, deutlich weniger Wohnungen gewechselt und deutlich weniger Wohnungen auch wieder verkauft würden. Das liege zum einen daran, dass Besichtigungen wegen der Abstandsregelung schwierig seien. Zum anderen seien aktuell viele Menschen verunsichert und fragten sich, ob sie sich eine neue Immobilie wirklich leisten könnten, wenn ihr Job in Gefahr sei.



Es könnte auch der Wert von Immobilien sinken - weil durch die aktuellen Geschäftsschließungen und drohende Entlassungen plötzlich Mieten nicht mehr gezahlt werden. Das betrifft nach Einschätzung von Claus Michelsen vom Institut der Deutschen Wirtschaft vor allem Gewerbeimmobilien und weniger Mietshäuser. Es ist laut Experten auch nicht davon auszugehen, dass die Preise nun deutlich sinken werden. Denn: Auch wenn das Risiko von Mietausfällen steigt, so sind die Alternativen für Geldanlagen durch die Nullzinsen weiter schlecht und das Geld für Investoren wiederum günstig. Daran ändert auch eine Rezession erst mal nichts. Anders könnte es sein, wenn sehr viele Betriebe und Personen ihre Immobilienkredite nicht mehr bedienen können.

Was macht die Politik, um einer Rezession entgegenzutreten?

Die Bundesregierung hat beschlossen, die Schuldenbremse auszusetzen. Stattdessen ist eine Neuverschuldung in Höhe von 165 Milliarden Euro vorgesehen. Zudem gibt es zahlreiche weitere Maßnahmen für Unternehmen, Selbstständige und auch für Familien und ärmere Menschen. Betriebe können zum Beispiel bei der KfW-Bank Notfallkredite beantragen. Damit sollen unter anderem Insolvenzen vermieden und auch Übernahmen aus dem Ausland verhindert werden.



Zudem haben zahlreiche Spitzenpolitiker schon Maßnahmen für die Zeit nach der Pandemie ins Spiel gebracht, mit denen die Konjunktur wieder belebt werden soll. Auch die Bundesländer planen eigene Maßnahmen zur Stärkung ihrer Wirtschaft.

