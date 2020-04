Weltweit versuchen Länder, die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern. Mit unterschiedlichen Methoden. Welche Vor- und Nachteile haben diese Ansätze? Und wie lange müssen wir uns auf erhebliche Einschnitte in unserem alltäglichen Leben einstellen? Ein Überblick über die aktuellen Thesen.

Grundsätzlich werden zwei unterschiedliche Vorgehensweisen im Umgang mit Infektionskrankheiten unterschieden: Suppression und Mitigation. Bei der Suppression geht es darum, die Ausbreitung des Virus möglichst vollständig zu verhindern, die Pandemie also konsequent zu unterdrücken und das Virus sozusagen auszuhungern. Dazu sind sehr strikte Maßnahmen nötig, wie sie mittlerweile in China, Italien und Spanien gelten.



Als Mitigation bezeichnet man das Eindämmen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus mit dem Ziel, dass die Fallzahlen langsamer ansteigen. In den sozialen Medien macht dieses Vorgehen unter dem Hashtag #FlattentheCurve die Runde. Durch die Begrenzung von sozialen Kontakten soll die Verbreitungskette des Virus unterbrochen werden, so dass möglichst wenige Menschen gleichzeitig erkranken. Besonders gefährdete Personen wie Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen werden isoliert und somit geschützt. Für den Rest der Bevölkerung wird eine Infektion mit dem Virus durchaus in Kauf genommen, wenn auch so, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert wird.

Gilt die "Herdenimmunität"?

Angestrebt wird eine nach und nach steigende "Durchseuchung" von 60 bis 70 Prozent. Diese Theorie der "Herden"- oder "Gruppenimmunität" geht davon aus, dass man nach einmal durchlebter Infektion mit dem neuartigen Coronavirus - wie bei vielen anderen Viren auch - immun ist, sich also kein zweites Mal anstecken kann. Eine Studie chinesischer Forschender an (allerdings nur vier) Affen legt nahe, dass dies auch für Sars-CoV-2 gelten könnte. Es gibt aber auch Berichte darüber, dass bereits Gesundete ein zweites Mal positiv auf eine Infektion getestet wurden. Bewiesen ist also in dieser Frage bisher wenig. Dennoch setzen zum Beispiel die Niederlande auf diese Annahme, auch Großbritanniens Premierminister Johnson hing der These lange an.



In Deutschland soll nun im großen Stil geprüft werden, wie viele Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus immun gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sind. Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Braunschweig bestätigte, dass eine entsprechende Studie vorbereitet werde und vom Epidemiologen Gérard Krause koordiniert werden soll. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Demnach hoffen die Wissenschaftler, ab April das Blut von mehr als 100.000 Probanden auf Antikörper gegen den Covid-19-Erreger, das Virus Sars-CoV-2, untersuchen zu können. Erste Resultate könnten Ende April vorliegen, schreibt das Magazin.

Welcher Weg ist der richtige?

Eine Modellberechnung unter Leitung des Epidemiologen Neil Ferguson

am Imperial College in London hat sich gerade eingehend mit der Frage beschäftigt, welche Maßnahmen wie wirken. Sie analysiert die fünf gängigsten Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie, im Fachjargon ist von fünf "nicht-pharmazeutischen Interventionen" die Rede. Diese sind: Isolation von Infizierten für sieben Tage in deren Zuhause, freiwillige Quarantäne aller im Haushalt eines/r Infizierten lebenden Personen für 14 Tage, soziale Distanzierung der über 70-Jährigen, soziale Distanzierung der gesamten Bevölkerung sowie Schließung von Schulen und Universitäten. Zusätzlich betrachteten die Forschenden noch die Absage von Großveranstaltungen, die jedoch kaum Einfluss auf die Berechnungen hatten.



Das stark zusammengefasste Ergebnis der Hochrechnungen, die sich vorrangig auf Großbritannien und die USA beziehen: Das bloße Verlangsamen der Ausbreitung reicht nicht aus, auch nicht die Isolation ausschließlich der Älteren und Schutzbedürftigen, die auch hierzulange durchaus diskutiert wird. Zwar könne die Überlastung des Gesundheitssystems dadurch um zwei Drittel und die Zahl der Toten um die Hälfte reduziert werden. Dennoch sei allein im Vereinigten Königreich mit hunderttausenden Opfern zu rechnen, in den USA könnten es mehr als eine Million Menschen sein.



Deshalb raten die Autoren der Studie zu deutlich drastischeren Eingriffen, wie sie auch zur vollständigen Unterdrückung einer Infektionskrankheit angewandt werden. Konkret soll die gesamte Bevölkerung zur sozialen Distanzierung angehalten werden. Mit dieser Suppressions-Strategie, so die neue Studie, stürben zwar immer noch tausende oder zehntausende Menschen. Aber eben lange nicht so viele wie ohne dieses Vorgehen.



Der Wissenschaftsjournalist und Molekularbiologe Kai Kupferschmidt formuliert es andersherum: Er sagte im Deutschlandfunk Kultur, wenn man nicht alles tue, um das Virus zu unterdrücken, gebe es sofort einen riesigen Ausbruch, der ganz schnell außer Kontrolle gerate. Seiner Ansicht nach hat sich der Gedanke schlicht als falsch erwiesen, dass man die Natur so kontrollieren könne, dass eine bloße Eindämmung ausreicht.

Wann können die Maßnahmen gelockert werden?

Das britische Team legte seinen Berechnungen die Annahme zugrunde, dass alle getroffenen Maßnahmen über fünf Monate hinweg aufrechterhalten werden - also deutlich länger, als selbst strikte Ausgangssperren wie in Italien oder Frankreich bisher geplant sind. "Das ist eine extrem lange Zeit, das ist wirklich schwer durchzuhalten", sagt dazu der Virologe Christian Drosten von der Charité in seinem Podcast. Zusätzlich werde darauf verwiesen, dass die Infektionswelle wieder zurückkomme, wenn man die Maßnahmen auslaufen lasse. Es müsse unbedingt verhindert werden, dass die Welle lediglich in den Winter verschoben werde.



Konkret warnen die britischen Forschenden um Neil Ferguson davor, dass die Zahl der Inifizierten nach einem Lockern der restriktiven Maßnahmen nach etwa zwei Monaten wieder in die Höhe schnellen könnte. Sie empfehlen daher ein angepasstes Ein- und Ausschalten der Verhaltensregeln: Fallisolation und häusliche Quarantäne der Kontaktpersonen sollten kontinuierlich fortgeführt werden, während die soziale Distanzierung der gesamten Bevölkerung und Schulschließungen erst ab einem gewissen Grenzwert an Fällen zum Einsatz kommen.



Dieses Modell müsste dann aber deutlich länger durchgehalten werden, laut Drosten zwei Jahre lang. Und das, so der Virologe, "ist nicht denkbar". Etwas anders sieht das der Direktor des Instituts für Medizinische Epidemiologie an der Universität Halle-Wittenberg, Rafael Mikolajczyk. Auch er rechnet damit, dass es bei einer bloßen Eindämmung immer wieder zu einer erneuten Einschleppung und Verbreitung des neuartigen Virus kommen könnte. Deshalb müssten die Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 dann wieder eingeführt werden. "Aber dann muss viel mehr gestestet werden, und Einreisende aus Risikogebieten müssen in die Quarantäne."



Das Robert Koch-Institut (RKI) will über eine Dauer der Maßnahmen in Deutschland gar nicht spekulieren. Eine Sprecherin wollte zunächst keine Prognosen abgeben und sagte lediglich: In frühestens zehn bis zwölf Tagen lasse sich sagen, ob die jetzt getroffenen Entscheidungen etwas brächten. Einig sind sich die Expertinnen und Experten in einem Punkt: Eine wirkliche Entspannung der Situation tritt vermutlich erst ein, wenn ein Impfstoff gefunden ist.

Impfstoff mit Abkürzungen?

Die Suche nach einem solchen Impfstoff hat bereits begonnen. Welche unterschiedlichen Ansätze Forschende dabei verfolgen, erklärt die Virologin Stefanie Pfänder von der Ruhr-Universität Bochum im Deutschlandfunk Kultur. Mit einem Ergebnis rechnet der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, im Frühjahr 2021, also in rund einem Jahr. Das Tübinger Unternehmen CureVac spricht sogar von einer möglichen Lösung im Herbst dieses Jahres. Ähnliche Hoffnungen hegt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Widerspruch erhielt sie umgehend von der Europäischen Arzneimittel-Agentur. Ein Sprecher sagte Politico, es dauere mindestens sechs Monate oder länger, bis größere klinische Studien durchgeführt werden könnten. Bis zur Zulassung rechne man mit zwölf bis 18 Monaten.



Im Gespräch sind aber bereits beschleunigte Verfahren. Bundesforschungsminister Anja Karliczek verweist allerdings auf die hohen Sicherheitsstandards, die generell bei der Entwicklung von Arzneimitteln gelten. Der Virologe Christian Drosten hingegen ist der Meinung, man müsse nun so schnell wie möglich einen Impfstoff "herbeizaubern", wenn man als Gesellschaft nicht eine erhöhte Todesrate in der älteren Bevölkerung akzeptieren wolle. Dafür müsse man "wahrscheinlich regulative Prozesse erleichtern" und auch ein mögliches Risiko bei Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Für ein solches Risiko müsse dann auch der Staat haften. Das seien schwierige Abwägungen, aber der Denkprozess in diese Richtung müsse nun beginnen. Denn: Die Berechnungen der britischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seien durchaus ernst zu nehmen und "die Aussicht ist wirklich zum Verzweifeln".

