Die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus kommt zügig voran. Doch wie lange hält die Immunität? Und wie groß ist die Gefahr einer Reinfektion?

Noch liegen keine Langzeitstudien vor, die entsprechende Antworten liefern - die Studiendauer beträgt bislang jeweils einige Monate. Einer britischen Studie zufolge hält die Immunität nach einer Corona-Infektion mit hoher Wahrscheinlichkeit für mindestens sechs Monate an. Das teilte Studienleiter David Eyre von der Universität Oxford mit. Bei keinem Studienteilnehmer, der positiv auf Antikörper getestet worden sei, seien neue symptomatische Infektionen festgestellt worden. Für die Studie wurden Beschäftigte des britischen Gesundheitswesens von April bis November 2020 untersucht.



Eine andere kürzlich veröffentlichte Studie des kalifornischen La-Jolla-Instituts für Immunologie geht sogar davon aus, dass die Immunität viele Jahre anhalten könnte. Wie die "New York Times" berichtet, steht die Forschung im Einklang mit einer weiteren neueren Erkenntnis: Überlebende der Sars-Epidemie von 2002, die durch ein anderes Coronavirus verursacht wurde, trugen 17 Jahre nach ihrer Genesung immer noch bestimmte wichtige Immunzellen in sich.

Antikörper und T-Zellen sind entscheidend

Thomas Jacobs vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg verweist auf zwei Punkte, die für eine längere oder gar dauerhafte Immunität entscheidend seien: Wenn der Körper viele neutralisierende Antikörper habe, werde ein Virus abgefangen, bevor es in Zellen eindringen könne. Entsprechende Impfstoffe würden wahrscheinlich sogar noch eine bessere Antikörper-Antwort hervorrufen als eine natürliche Infektion.



Zudem sei in mehreren Studien die T-Zell-Antwort über mehrere Monate nachweisbar gewesen. Das lasse erwarten, dass sich die Symptomatik einer Covid-19-Erkrankung verringere, sagt Jacobs. Eine solche klinische Immunität würde dafür sorgen, dass Erkrankte beispielsweise nur Erkältungssymptome wie bei harmloseren Coronaviren bekämen. Ähnlich äußerte sich zuletzt Fiona Watt vom britischen Medical Research Council in einem Artikel des Fachjournals "The BMJ".

Keine Antikörper trotz Infektion

Erschwert wird die Antwort nach dem natürlichen Immunschutz durch die Tatsache, dass bei einigen nachweislich Infizierten gar keine Antikörper gefunden werden, wie eine Studie des Universitätsklinikums Jena zeigt. Im ehemaligen Corona-Quarantäneort Neustadt am Rennsteig ließen sich demnach bei rund der Hälfte der Infizierten keine Antikörper gegen den Erreger nachweisen. Auch eine Studie des Lübecker Gesundheitsamts war zu dem Schluss gekommen, dass nur 70 Prozent der Infizierten Antikörper gebildet hatten, 30 Prozent hingegen nicht.



Forscher des Karolinska Instituts in Stockholm haben dagegen in einer Studie die Blutproben von 2.000 Menschen in der schwedischen Hauptstadt auch nach Hinweisen auf eine T-Zell-Immunität gegen Sars-Cov-2 getestet. Dabei konnten sie zeigen, dass einige Personen zwar keine Antikörper hatten, aber dennoch eine T-Zell-Immunität aufwiesen - vor allem Menschen, die nur sehr milde oder kaum nachweisbare Symptome gezeigt hatten. Der tatsächliche Prozentsatz an Personen, die bereits eine Coronainfektion durchgemacht haben und wohl vorerst immun sind, könnte also höher liegen, als Antikörper-Studien nahelegen. Das wurde bei entsprechenden Studien zuletzt auch kommuniziert.

Impfschutz für bestimmte Gruppen unerlässlich

Ob für eine Immunität vor allem Antikörper oder T-Zellen oder aber eine Mischung aus beiden wichtig ist, sei noch nicht zu beantworten, sagt der Immunologe Carsten Watzl vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität Dortmund. Mit Blick auf vulnerable Risikogruppen, etwa in Altenheimen, sei eher bedeutend, ein Vakzin zu haben, das einen sterilen Impfschutz für Pflegerinnen und Pfleger und andere Menschen biete, die intensiv mit Risikogruppen arbeiteten, sagt Jacobs. Diese müssten sich dann vermutlich häufiger impfen lassen. Für die breite Bevölkerung würde demnach eine klinische Immunität reichen.

Was bringt eine Plasmabehandlung mit Antikörpern?

In den USA wurde bereits im August die Behandlung von Covid-19-Erkankten mit Plasma von bereits genesenen Patienten per Notfallgenehmigung erlaubt. In dem Blutplasma finden sich Antikörper, die Erkrankten helfen sollen - ein Verfahren, das schon seit über einem Jahrhundert praktiziert wird. Bisher gibt es in Bezug auf Covid-19 Hinweise, dass schwer kranke Patienten durch die Gabe von Plasma mit Antikörpern etwas häufiger überleben als ohne. Eindeutig sind die Ergebnisse nicht, denn die Patienten bekamen neben dem Plasma meist auch andere Medikamente. Auch Forschende hierzulande starteten eine ähnliche Therapiestudie mit dem Blutplasma von Genesenen.

Wie verläuft eine Reinfektion?

Zuletzt wurde mehrfach über einzelne Personen berichtet, die sich binnen kurzer Zeit zum zweiten Mal mit dem neuen Coronavirus infizierten. Forschende sprechen dann von einer Mutation. Über den Verlauf einer Reinfektion gibt es bisher keine Forschungsergebnisse, da erst wenige Fälle von Reinfektionen sicher dokumentiert sind. Schon im Frühjahr wurden einige Fälle bekannt, bei denen das Coronavirus nach einem negativen Test einige Wochen später erneut nachgewiesen werden konnte. Forschende gehen in diesen Fällen von verschiedenen Szenarien aus: Das Virus könnte im Körper geblieben und die Erkrankung später neu aufgeflammt sein - oder aber die Tests waren irreführend, da totes Virenmaterial nachgewiesen worden sein könnte.



Ein 25-jähriger US-Amerikaner war zunächst Mitte April nach milderen Erkältungssymptomen und Durchfall positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Ende Mai wurde er dann erneut positiv getestet - dieses Mal mit Fieber, Kopfweh und Husten, auch musste er zeitweise beatmet werden. Der Fall wurde Mitte Oktober im Fachmagazin "The Lancet Infectios Diseases" veröffentlicht. Weitere Fälle von Reinfektionen sind aus den Niederlanden, Belgien, Ecuador und Hong Kong bekannt.



(Stand: 30.11.2020)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 22.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 18.12.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 14.12.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 16.12.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 30.11.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 14.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 20.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.