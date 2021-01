Die zuerst in England nachgewiesene Mutation des Coronavirus ist nach britischen Erkenntnissen offenbar nicht nur deutlich ansteckender, sondern womöglich auch tödlicher als frühere Varianten. Premierminister Johnson sprach in einer Pressekonferenz in London von entsprechenden Hinweisen auf eine höhere Letalität. Allerdings sehen das nicht alle Experten so.

Johnson hatte sich auf vorläufige Ergebnisse des britischen Experten-Gremiums NERVTAG (The New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group) bezogen. Die Forschenden betonen indes, die Datenlage sei noch nicht genau genug, um abschließende Aussagen zu treffen. Zudem liege einen höhere Sterblichkeit im Fall der Fälle auf einem "vergleichsweise niedrigem Niveau".



Der wissenschaftliche Chef-Berater der britischen Regierung, Patrick Vallance, hatte erklärt, bei 60-jährigen Männern liege die Zahl der Toten nach einer Infektion bei 13 bis 14 pro 1.000 Betroffenen. Bei der ursprünglichen Variante liege die Quote bei zehn Toten auf 1.000 Infizierten. Allerdings könne sich das Virus bis zu 70 Prozent schneller ausbreiten. Alle Altersgruppen seien gleichermaßen betroffen, so Vallance.



Leon Danon von der University of Bristol erklärte, einige Forschergruppen, die anderen Ansätzen folgten, kämen zwar zu leicht abweichenden Zahlen. Aber die meisten deuteten auf ein erhöhtes Sterberisiko hin, das mit der neuen britischen Variante einhergehe. Julian Tang von der University of Leicester verweist allerdings auf Daten zu einer allgemein höheren Wintersterblichkeit - insbesondere bei Patienten die noch weitere Grunderkrankungen mitbringen. Diese müsse man bei den Auswirkungen der britischen Virusvariante mitberücksichtigen. Es könne daher irreführend sein, die erhöhte Sterblichkeit bei COVID-19-Patienten nur der britischen Virusvariante zuzuschreiben.



Ein möglicher Grund für die höhere Übertragbarkeit des Virus liegt laut dem britischen Regierungsberater Vallance darin, dass die Menschen eine höhere Viruslast in sich trügen, also mehr Viren in ihren Atemwegen aufwiesen. Der Virologe Anban Pillay, der am University College London forscht, meinte dazu, das könne bedeuten, dass eine Vervielfachung der Viren mit einem schlimmeren Krankheitsverlauf korreliere. Das sei aber bislang nicht nachgewiesen. Vallance geht davon aus, dass keine höhere Viruslast für die tödlicheren Verläufe verantwortlich sei. Möglicherweise liege ein Effekt vor, bei dem sich die neue Variante fester an den Rezeptor binde und so leichter in die Zelle eindringen könne, oder sich in besonderen Zelltypen leichter vervielfältige.



Simon Clarke von der University of Reading spricht von ernüchternden Nachrichten über die Letalität der britischen Virusvariante. Über die Wirkweise der im Spike-Protein des Virus gefundenen Mutation, wisse man noch nicht viel. Bekannt sei lediglich, dass sie sich diese Variante besser an die Zellen binden könne und löse eine stärkere Überreaktion des Immunsystems auslöse. Das wiederum verursache einen schlimmeren Krankheitsverlauf, der mitunter tödlich ende.

Besondere Eigenschaften von Sars-Cov-2

Der Virologe Pillay machte darüber hinaus auf eine besondere Eigenschaft von Sars-CoV-2 aufmerksam. Ein Virus - an sich kein Lebewesen - sei bekanntlich aufs "Überleben" programmiert. Sollte es zu tödlich werden, stürben zu viele der für die weitere Verbreitung benötigten Wirte. Wenn es sich weiter ausbreite, verringere sich daher üblicherweise die Letalität, da es sonst niemanden mehr gebe, den es noch infizieren könnte. Sars-CoV-2 habe einen Weg gefunden, dieses Dilemma zu umgehen. Es infiziere Menschen, bevor sie wüssten, dass sie krank sind. Bevor jemand schwer erkranke, sei die Übertragung auf andere Menschen längst erfolgt. Pillay sagte dazu: "Die Tatsache, dass die Menschen sterben, ist fast wie ein Nebeneffekt."



Die neue Virus-Variante wurde mittlerweile in rund 60 Ländern nachgewiesen, darunter Deutschland. Die deutsche Bundesregierung hatte die verschärften Corona-Maßnahmen auch mit dem Auftreten der neuen Variante begründet.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.