Ob Medikamente oder Impfstoffe: Nebenwirkungen gehören dazu - nicht bei allen, aber bei einigen. Ob solche Nebenwirkungen auftreten und wenn ja, welche und wie schwerwiegend sie sind, wird in Deutschland vom Paul-Ehrlich-Institut erhoben. Ein Überblick.

Wer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung mögliche Reaktionen an sich beobachtet, sollte diese in jedem Fall melden. Erstmals in Deutschland gibt es dazu auch eine App.

Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA veröffentlicht regelmäßig Sicherheitsberichte über die bislang zugelassenen Corona-Impfstoffe. Demnach gibt es bislang keine Sicherheitsbedenken gegen die Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna. In den Prüfberichten heißt es, es seien bekannte Nebenwirkungen - bei Impfstoffen spricht man von Impfreaktionen - aufgetreten. Dabei hätten sich keine statistischen Auffälligkeiten gezeigt. Der Nutzen der Impfstoffe sei weitaus größer als die Risiken, betont die Aufsichtsbehörde.

Verschiedene Impfreaktionen möglich

Zu den häufigeren Reaktionen zählen Beschwerden wie Schmerzen an der Einstichstelle sowie Kopfschmerzen oder Übelkeit; auch Fieber kann auftreten. Für diese Impfreaktionen gilt: Sie halten nur kurze Zeit an und klingen von selbst wieder ab. Sehr selten kommt es zu einem allergischen Schock. Dieser tritt unmittelbar nach der Impfung auf und kann lebensbedrohlich sein, ist aber bei schneller ärztlicher Hilfe gut zu überstehen. Deshalb muss man nach der Impfung sicherheitshalber noch einige Zeit unter Beobachtung bleiben, meist sind es 30 Minuten.

Der Impfstoff von AstraZeneca

Die Immunisierungen mit dem bislang dritten in Deutschland zugelassenen Impfstoff - dem Mittel von AstraZeneca - waren nach Berichten über Todesfälle durch Blutgerinsel zwischenzeitlich ausgesetzt worden. Betroffen waren vor allem Frauen zwischen 30 und 50 Jahren. Inzwischen haben sowohl die Europäische Arzneimittelagentur EMA als auch die Ständige Impfkommission in Deutschland den weiteren Einsatz des Mittels von Astrazeneca empfohlen. Der Nutzen der Impfung überwiege die gegenwärtig bekannten Risiken, heißt es in einer Stellungnahme der STIKO. Alle neu hinzukommenden Daten würden umgehend geprüft.



Auch die EMA bezeichnete den Impfstoff von Astrazeneca als "sicher und wirksam". EMA-Direktorin Cooke sagte, derzeit könne man keinen Zusammenhang zwischen den Impfungen und einem erhöhten Risiko von Blutgerinnseln nachweisen. Man könne das aber auch noch nicht ausschließen. Darum werde es weitere Untersuchungen geben. Cooke betonte, es gehe bisher um einige wenige Einzelfälle. Die EMA will dennoch eine Warnung vor möglichen seltenen Blutgerinnseln in Hirnvenen in die Liste möglicher Nebenwirkungen aufnehmen.

Forschende aus Greifswald finden Ursache für Thrombosen

Forschende der Universitätsmedizin Greifswald haben inzwischen herausgefunden wie die - äußerst seltenen - Hirnthrombosen nach einer Astrazeneca-Impfung entstehen können. Vom Immunsystem in Reaktion auf die Impfung gebildete Abwehrstoffe hätten bei den Betroffenen offenbar die Blutplättchen aktiviert, was wiederum zu Blutgerinnseln geführt habe. Da der Mechanismus so klar identifiziert worden sei, habe auch eine gezielte Behandlungsmöglichkeit entwickelt werden können. Patienten könne ein Wirkstoff verabreicht werden, der gegen die Thrombose helfe. Die Gesellschaft für Thrombose- und Hämatostaseforschung hat bereits entsprechende Empfehlungen veröffentlicht.

Paul-Ehrlich-Institut sammelt Meldungen

Das bundeseigene Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ist in der Corona-Pandemie die zentrale Sammelstelle für Informationen über Impfnebenwirkungen und veröffentlicht in regelmäßigen Abständen einen Bericht dazu. Bis Ende Februar wurden demnach insgesamt 11.915 Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen oder Komplikationen nach Covid-Impfungen registriert, bei insgesamt bis dahin 5.910.537 durchgeführten Impfungen. Diese wurden in gut 83 Prozent als nicht schwerwiegend eingestuft.



Ob die berichteten Beschwerden im Zusammenhang mit der Impfung stehen, ist mit diesen Meldungen jedoch noch nicht klar. Das Institut analysiert zunächst, ob bestimmte Beschwerden oder Erkrankungen nach der Impfung häufiger auftreten, als sie ohnehin in der Bevölkerung verbreitet sind.

Was sollte man tun, wenn Beschwerden auftreten?

Wer geimpft wurde und den Verdacht hat, dass Nebenwirkungen in Zusammenhang mit der Impfung stehen könnten, sollte dies dem Hausarzt oder der Hausärztin melden. Hausärzte und Gesundheitsämter geben die Information über ungewöhnliche körperliche Reaktionen an das Paul-Ehrlich-Institut weiter. Auch eine Online-Meldung direkt bei dem Institut ist möglich. Zusätzlich ermöglicht es ein Netzportal der Bundesregierung, Impf-Komplikationen zu melden. Das Paul-Ehrlich-Institut gibt sämtliche Informationen an die EMA weiter.

App "SafeVac" fragt nach

Zum ersten Mal in Deutschland werden Geimpfte aber auch aktiv nach ihrem Befinden befragt. Dazu wurde die App "SafeVac" entwickelt. Wer die Studie unterstützen und die App nutzen will, muss beispielsweise Fragen zum eigenen Gesundheitszustand beantworten. So werden Daten über die Häufigkeit, die Schwere und die Dauer von unerwünschten Reaktion zusammengetragen. Die App sammelt aber nicht nur Daten über Komplikationen, sondern dokumentiert auch Impfungen, bei denen keinerlei Probleme auftraten und die Geimpften das Vakzin sehr gut vertragen haben.



Weil die App aktiv nachfragt, erhoffen sich die Forscher ein statistisch besseres Bild, wie häufig tatsächlich Nebenwirkungen auftreten. Sieben Mal nach der ersten Dosis und achtmal nach der zweiten fragt das Programm in den ersten Wochen nach den Impfungen ab, ob die Userin oder der User Beschwerden hat. Und dann noch einmal nach sechs und nach zwölf Monaten.



Klaus Cichutek, der PEI-Präsident, sagte dem Deutschlandfunk, die App werde gut angenommen, obwohl die meisten Impflinge zu Beginn der Kampagne älter als 80 Jahre waren. Knapp 50.000 Menschen speisen Daten in "SafeVac" ein. Der älteste Teilnehmer sei über 100 Jahre alt. "Die Größenordnung aller Teilnehmer liegt etwa bei 2 Prozent der geimpften Personen, das ist ein sehr guter Wert."



(Stand: 19.03.2021)

