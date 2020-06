Wegen des jüngsten Corona-Ausbruchs in Göttingen werden dort alle Schulen bis zum Wochenende geschlossen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, gilt danach eine zweiwöchige Maskenpflicht. Die Maßnahmen gelten auch für einige Schulen im Landkreis und vier Kindergärten. In der niedersächsischen Stadt sind inzwischen 80 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, darunter 24 Kinder und Jugendliche. Sie hatten sich bei privaten Familienfeiern und in einer illegal geöffneten Shisha-Bar angesteckt.



Außerdem sollen alle 700 Bewohner eines Wohnkomplexes in der Göttinger Innenstadt getestet werden. Dort wohnen 60 Personen, die an den Familienfeiern teilgenommen hatten.



Etwa 370 Menschen befinden sich im Zusammenhang mit der Infektionswelle derzeit in Quarantäne. Die Nachvervolgung der Infektionsketten wurde laut Medienberichten erschwert, weil zunächst nur wenige Beteiligte der Aufforderung zum Corona-Test Folge leisteten. Zudem gab es Verstöße gegen die Quarantäne-Auflagen.