Deutschland hat wegen der Coronavirus-Pandemie Abschiebungen nach Afghanistan bis auf Weiteres ausgesetzt.

Wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, ist die Entscheidung auf Bitten der afghanischen Behörden gefallen. Die letzte Abschiebung aus Deutschland fand am 12. März statt. Bislang wurden insgesamt 907 Männer nach Afghanistan zurückgebracht. Das deutsche Vorgehen ist umstritten, da trotz der Aussicht auf Friedensgespräche der Konflikt zwischen der afghanischen Regierung und der islamistischen Taliban-Miliz weitergeht.



In Afghanistan breitet sich das Coronavirus zunehmend aus. In der Hauptstadt Kabul und mehreren Provinzen wurden Ausgangssperren verhängt. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität haben sich in dem Land bislang 120 Personen mit dem Erreger infiziert. Vier Menschen starben.