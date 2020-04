Wegen der Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie hat der Lufthansa-Konzern im ersten Quartal einen operativen Verlust von 1,2 Milliarden Euro verbucht.

Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte das Minus noch 336 Millionen Euro betragen. Wie der Dax-Konzern weiter mitteilte, sank der Umsatz in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 18 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Es sei nicht absehbar, wann die einzelnen Gesellschaften ihren regulären Flugbetrieb wiederaufnehmen könnten. Die Geschäftsführung rechnet deshalb mit einem deutlichen Rückgang der Liquidität in den nächsten Wochen. Der international aufgestellte Lufthansa-Konzern befindet sich nach eigenen Angaben in intensiven Verhandlungen mit einigen Regierungen hinsichtlich verschiedener Finanzierungsinstrumente.