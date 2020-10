Wegen der steigenden Corona-Zahlen treten in mehreren Bundesländern weitere Einschränkungen in Kraft.

Nach einem Beschluss des Berliner Senats dürfen an Messen, Tagungen oder Sportveranstaltungen in Innenräumen nur noch maximal 800 Menschen teilnehmen, bislang waren es 1.000. In Schleswig-Holstein wurde der Spielbetrieb etwa im Amateurfußball verboten. Ministerpräsident Günther erklärte, in den nächsten drei Wochen dürften sich nur noch 10 Personen im Freien treffen. Das gelte auch für den Sport.



Die Stadt Köln verhängte für den traditionellen Karnevalsauftakt am 11.11. ein Alkoholkonsum- und -verkaufsverbot. Oberbürgermeisterin Reker appellierte an alle, an diesem Tag zu Hause zu bleiben.



Inzwischen mehren sich Stimmen, für kurze Zeit einen vollständigen Lockdown zu verhängen. Der Chef des Deutschen Institus für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sagte im Deutschlandfunk, er halte nichts von einem teilweisen Lockdown. Wenn dieser nicht funktioniere, habe man wertvolle Zeit verloren und müsse das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft wie im Frühjahr dann doch wieder für einen längeren Zeitraum herunterfahren.

