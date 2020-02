Aus Nordrhein-Westfalen werden weitere Fälle einer Corona-Infektion gemeldet.

Wie die Behörden mitteilten, wurde der Erreger bei vier Kindern im besonders betroffenen Kreis Heinsberg nachgewiesen. Sie gehen in die Kita, in der eine zuvor erkrankte Frau als Erzieherin arbeitet. In Bonn ist ein Mitarbeiter einer Offenen Ganztagsbetreuung erkrankt. Die Stadt rief alle Eltern der Einrichtung auf, ihre Kinder zunächst zuhause zu lassen. Nachgewiesen wurde das Virus ferner bei einer Frau aus Köln und einem Mann aus Lüdenscheid, die ebenso wie der Bonner Patient im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert hatten. Drei weitere Fälle wurden aus dem Raum Aachen gemeldet.