Mehrere Länder in Europa haben wegen der Corona-Pandemie weitere Beschränkungen für ihre Bürger und Bürgerinnen in Kraft gesetzt.

In Spanien gilt ab heute eine verschärfte Ausgangssperre. Alle Arbeitnehmer, die in nicht wesentlichen Wirtschaftssektoren tätig sind, müssen bis zum 9. April zu Hause bleiben. In Rumänien hat die Regierung eine Region im Nordosten des Landes zum Sperrgebiet erklärt. Zur Begründung hieß es, dort seien mehr als ein Viertel aller Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten. In Polen dürfen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren das Haus nur noch unter Aufsicht eines Erwachsenen verlassen. In Russland werden Quarantäne-Verstöße künftig mit bis zu sieben Jahren Haft bestraft. Das Unterhaus des Parlaments verabschiedete im Eilverfahren ein entsprechendes Gesetz. In mehr als 40 der 85 Regionen Russlands ist das öffentliche Leben damit weitgehend lahmgelegt.