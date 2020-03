Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, stehen immer mehr Veranstaltungen mit vielen Besuchern derzeit auf dem Prüfstand.

Jetzt wurde auch die Stuttgarter Bachwoche 2020 abgesagt. Das Barockmusikfestival sollte am Freitag beginnen. Der Zentralrat der Muslime appellierte an Gemeinden, Großveranstaltungen in Moscheen zu vermeiden.



Das Fußball-Champions-League-Spiel am Mittwoch in der französischen Hauptstadt zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund findet zwar statt, jedoch ohne Zuschauer. Auch Bundesliagspiele könnten vor leeren Rängen ausgetragen werden. Morgen soll es dazu Entscheidungen geben.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern abzusagen.