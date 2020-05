In den Bundesländern gibt es ab heute zahlreiche weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Vielerorts dürfen die Menschen unter anderem wieder zum Friseur gehen - allerdings nur unter Beachtung bestimmter Sicherheits- und Hygieneregeln. Auch Gottesdienste sind unter Auflagen wieder erlaubt.

In einer Mehrheit der Länder werden zudem Museen, Bibliotheken und Zoos geöffnet, teils auch Spielplätze und Sportstätten. Am weitesten geht die Regierung in Sachsen-Anhalt: Dort werden auch Zusammenkünfte von bis zu fünf Menschen erlaubt, die nicht alle in einem Haushalt leben. Das Land begründet sein Vorgehen mit den bundesweit vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen.



Das Vorgehen der Regierung von Ministerpräsident Haseloff stößt allerdings auf Kritik im benachbarten Berlin. Dessen Regierender Bürgermeister Müller sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die anderen Länder und der Bund seien nicht rechtzeitig über die Maßnahmen Sachsen-Anhalts informiert worden, obwohl dies bei einer gemeinsamen Videokonferenz am vergangenen Donnerstag möglich gewesen wäre.

Seehofer für weitere Lockerungen

Bundesinnenminister Seehofer sagte im ZDF, er strebe Stück für Stück mehr Lockerungen an. Für Restaurants und Kneipen regte er die Einfühhrung von Abstandsregelungen an. Bayerns Ministerpräsident Söder plädierte im ARD-Fernsehen dafür, vom Robert Koch-Institut eine verlässliche Vorgabe für Lockerungen zu erhalten. Man brauche eine Zahl, die sage, ab diesem Punkt sei es verantwortlich, Dinge zu entscheiden.

