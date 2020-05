In fast ganz Frankreich dürfen Restaurants und Bars bald wieder öffnen.

Premierminister Philippe sagte in Paris, in den grün eingestuften Regionen sei dies vom 2. Juni an wieder erlaubt. Auch in der französischen Hauptstadt entspannt sich die Lage. Paris wurde von rot auf orange eingestuft. Das heißt, es gibt weiter Einschränkungen. Cafés und Restaurants dürfen zwar ihre Terrassen öffnen, die Innenräume müssen aber geschlossen bleiben.



Ab nächster Woche öffnen auch die Parks wieder. Die strengen Regelungen für viele Strände und Schwimmbäder werden gelockert. Außerdem dürfen sich die Franzosen wieder mehr als 100 Kilometer von Zuhause entfernen. Philippe kündigte zudem an, die Regierung werde sich für eine Aufhebung der Einreisebeschränkungen für EU-Bürger ab dem 15. Juni einsetzen.

Lockerungen auch in England

Auch in England werden Kontaktbeschränkungen gelockert. Nach Angaben des britischen Premierministers Johnson sollen von kommender Woche an wieder Treffen von bis zu sechs Personen in privaten Gärten möglich sein. Bisher dürfen sich nur zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten in öffentlichen Räumen treffen.



Geschäfte, die eine Verkaufsfläche im Freien haben, dürfen wieder aufmachen. Schulen werden teilweise wieder für eine größere Zahl von Kindern geöffnet. Die englische Premier League nimmt ihren Betrieb am 17. Juni mit zwei Nachholspielen wieder auf. Die britischen Landesteile Schottland, Wales und Nordirland entscheiden selbst über weitere Maßnahmen.

Zum 1. Juni öffnen in der Türkei Cafés und Restaurants wieder

Lockerungen hat auch die Türkei zum 1. Juni angekündigt. Unter anderem Cafés und Restaurants sowie Schwimmbäder und Kindergärten dürfen dann wieder öffnen. Auch Strände, Parks und Museen sind wieder zugänglich. Für Menschen über 65 Jahren und für Unter-18-Jährige gibt es aber weiter Restriktionen. Sie dürfen nur an bestimmten Tagen und für eine begrenzte Zeit nach draußen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.