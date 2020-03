In mehreren europäischen Staaten sind weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ergriffen worden: In Frankreich und den Niederlanden wird der Ausgang weiter beschränkt; in Großbritannien erstmals.

Im britischen Fernsehen verkündete Premierminister Johnson eine dreiwöchige weitgehende Ausgangssperre. Sie gilt ab sofort. Die Menschen dürfen die Häuser nur noch in bestimmten Fällen verlassen, so etwa für den Weg zur und von der Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt. Versammlungen von mehr als zwei Personen sind - wie in Deutschland - verboten. Alle Läden mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften und Apotheken werden geschlossen.



In Frankreich wurden die bereits bestehenden Ausgangsbeschränkungen verschärft. So wurden Straßenmärkte geschlossen. Sport darf im Freien nur noch eine Stunde täglich ausgeübt werden. Auch Spaziergänge mit Kindern sind nur noch einmal täglich und in einem Radius von maximal einem Kilometer um das Wohnhaus erlaubt. Premierminister Philippe begründete die Entscheidungen damit, das viele Franzosen immer noch zu unvorsichtig seien.



In den Niederlanden wurde das Versammlungsverbot bis zum 1. Juni verlängert. Sollte es weiterhin nicht ausreichend eingehalten werden, verhänge man eine Ausgangssperre, drohte Ministerpräsident Rutte in Den Haag.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichten-Blog aufgelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



In Deutschland gilt drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Es dürfen sich nur noch maximal zwei Menschen in der Öffentlichkeit treffen. Welche Regeln es gibt, erklären wir in unserem Stück: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?



Die Coronavirus-Epidemie breitet sich weiter aus und der Bedarf an Tests steigt. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir in unserem Artikel zusammengefasst: Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?



Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Experten sind sich uneinig, ob die aktuellen Zahlen über die Coronavirus-Infizierten die Realität widerspiegeln. Wir klären auf in unserem Stück: Hohe Dunkelziffer bei Coronavirus-Infektionen befürchtet. Zudem unterscheiden sich die Zahlen des Robert Koch-Instituts und der amerikanischen Johns Hopkins-University stark. Woran das liegt und wie die Zahlen grundsätzlich einzuordnen sind, erklären wir hier.



Weltweit verfolgen die Länder sehr unterschiedliche Strategien. Die zentrale Frage ist: Was hilft gegen das Coronavirus? Durchseuchung oder totale soziale Distanzierung?



Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es bislang keinen Impfstoff und auch keine Medikamente. Wie weit die Forschung ist, erklären wir hier: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus.|deutschlandfunk.de/covid-19-ansaetze-fuer-medikamente-gegen-das-coronavirus.1939.de.html?drn:news_id=1113238] Das Robert-Koch-Institut hat zudem [die Liste der Risikogebiete zuletzt mehrfach erweitert.



Afrikanische Länder meldeten lange relativ niedrige Infektionszahlen. Und das, obwohl viele der Staaten enge Kontakte zu China pflegen, wo das Virus ausgebrochen war. Hintergründe: Wie sich Afrika für das Coronavirus rüstet.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag: Deutschland und das Coronavirus - Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten