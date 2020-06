Nach neuen Infektionsfällen mit dem Corona-Virus sind in Peking zehn weitere Stadtviertel abgeriegelt worden. Zentrum ist diesmal ein Großhandelsmarkt im Nordwesten der Stadt.

Wie die Behörden mitteilten, wurden der Markt sowie nahegelegene Schulen geschlossen sowie zehn Viertel der Gegend unter Quarantäne gestellt. Erst am Samstag waren in Peking elf Wohngebiete abgeriegelt worden, nachdem sich auf einem Großmarkt im Süden das Coronavirus ausgebreitet hatte.



Die chinesischen Behörden verzeichneten heute landesweit 49 neue Coronavirus-Infektionsfälle innerhalb von 24 Stunden, davon 36 in der Hauptstadt. Gestern waren landesweit 57 neue Ansteckungen registriert worden. Wegen des neuen Ausbruchs sind Massentests in Peking angeordnet worden.