In Großbritannien wächst die Besorgnis wegen des mutierenden Coronavirus. Gesundheitsminister Hancock teilte in London mit, dass zwei Fälle einer weiteren Variante von Sars-Cov-2 nachgewiesen worden seien. Die Infizierten hätten Kontakt mit Personen gehabt, die in Südafrika gewesen seien. Reisende aus dem Land wurden deshalb aufgefordert, sich umgehend in Quarantäne begeben.

Laut Hancock gibt es Anzeichen dafür, dass auch diese zweite Variante des Coronavirus ansteckender sei als der ursprüngliche Typ. Der in einigen Teilen Englands bereits geltende Lockdown wurde auf weitere Regionen ausgedehnt.



Unterdessen haben die Universität Oxford und der Pharmakonzern AstraZeneca die Zulassung für den von ihnen entwickelten Corona-Impfstoff in Großbritannien beantragt. Gesundheitsminister Hancock sagte, er sei hoch erfreut, dass die Daten des im Vereinigten Königreich entwickelten Serums der staatlichen Gesundheitsbehörde vollständig vorgelegt worden seien.

Deutschland noch nicht betroffen?

In Deutschland konnte bisher keine Infektion mit der zunächst ersten in Großbritannien aufgetauchten neuen Coronavirus-Variante nachgewiesen werden. Wie die Deutsche Virologische Gesellschaft mitteilte, wurden im Konsiliarlabor für Coronaviren in Berlin 834 Genomsequenzen aus allen Teilen Deutschlands untersucht und in weiteren Laboren mehr als 1.400. Dennoch gehen Experten davon aus, dass die erste neu aufgetauchte Virus-Variante Deutschland schon erreicht hat. Sie gilt als sehr viel ansteckender als der bisherige Typ, aber nicht als gefährlicher.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.