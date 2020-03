In Frankreich werden strenge Auflagen zur Bewegungsfreiheit in Kraft gesetzt.

Ab Mittag dürften die Menschen nur in dringenden Fällen - etwa beim Arztbesuch oder dem Weg zur Arbeit - das Haus verlassen, sagte Präsident Macron in einer Fernsehansprache. Die Anordnung gelte für mindestens zwei Wochen, Verstöße würden bestraft. Nach Angaben des Innenministeriums sollen 100.000 Polizisten mobilisiert werden, um die weitgehende Ausgangssperre im Land durchzusetzen. In Frankreich starben bereits 148 Menschen an der Infektion.



Großbritannien gab ebenfalls neue Maßnahmen zur Eindämmung der Krise bekannt. Premierminister Johnson rief alle Menschen dazu auf, unnötige soziale Kontakte, Pubs und Reisen zu meiden. Auch der Besuch von Clubs und Theatern solle unterbleiben. Johnson empfahl das Arbeiten von Zuhause aus, falls das machbar sei. Schulen und Universitäten sollen in Großbritannien vorerst allerdings nicht geschlossen werden.

