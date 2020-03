Industrie, Unternehmer und Freiberufler ächzen unter der Corona-Krise wie unter keiner Herausforderung jemals. Doch in einigen wenigen Branchen läuft das Geschäft auf Hochtouren.

Das öffentliche Leben in Deutschland steht praktisch still und schon jetzt ist klar: Für den größten Teil der Menschen wird der wirtschaftliche Schaden riesig sein. Ob Kinos, Konzertveranstalter, Fußballvereine oder Künstler - ganze Branchen sind derzeit praktisch arbeitslos. Und dann gibt es da noch jene, deren Geschäft brummt wie nie. Hier eine Übersicht über die Branchen, deren Umsatz und Gewinn jetzt deutlich wachsen dürfte.

Online-Handel und Paketdienste

Dass Geschäfte in den Innenstädten geschlossen sind und die meisten Menschen zu Hause bleiben, gibt die Krise dem Online-Handel noch einmal einen kräftigen Schub. Zwar bekomme auch der Internethandel derzeit die generelle Verunsicherung der Verbraucher zu spüren, sagt Branchenexperte Kai Hudetz vom Kölner Institut für Handelsforschung (IFH). Aber wenn noch etwas gekauft werde, dann besonders gerne im Internet.



Das sorgt auch für zusätzliche Aufträge bei Paketzustellern wie der Deutschen Post, Hermes oder DPD. Bislang sind die Unternehmen davon überzeugt, auf eine mögliche Paketflut vorbereitet zu sein. Der Marktführer Deutsche Post DHL spürt momentan allerdings noch keinen signifikanten Anstieg des Paketvolumens. Das könne sich aber in den nächsten Tagen ändern, so ein Sprecher des Unternehmens.

Lieferdienste für Essen und Lebensmittel

Bei Lieferdiensten von Supermärkten wie Rewe ist es mittlerweile kaum noch möglich, einen Termin zu bekommen. Ähnlich hoch ist die Nachfrage nach Lieferangeboten von Restaurants, etwa über Lieferando. Deren Boten sind mittlerweile angehalten, das Essen nur noch abzustellen und nicht mehr direkt den Kunden zu übergeben. Auch die Tiefkühlkost-Hersteller Eismann und Bofrost erleben einen Boom. Beide machen derzeit rund doppelt so viel Umsatz durch Bestellungen wie zu anderen Zeiten. Eismann hat sich dazu entschieden, kleinere Bestellungen mit Vorrang zu bearbeiten.

Online-Dienste und Software-Unternehmen

Da etliche Unternehmen Bürojobs ins Homeoffice verlagern, sind Video- und Chat-Programme für viele Nutzer unverzichtbar geworden. Microsoft spricht von 37 Prozent mehr Nutzern der Bürokommunikations-Software "Teams" binnen einer Woche. Man sehe definitiv einen Aufwärtstrend bei der Nutzung, sagt auch die Finanzchefin der Videokonferenz-Software "Zoom". Viele würden allerdings zunächst die Gratis-Version der Software nutzen. Es sei daher zu früh zu sagen, ob man langfristig mehr zahlende Kunden bekommen würde.

Supermärkte und Drogerien

Wer in diesen Tagen in den Supermarkt geht, wird keinen Zweifel daran haben, dass die Geschäfte glänzend laufen. Folgt man Experten der Boston Consulting Group, können Lebensmittelhändler nicht nur in Deutschland "über mehrere Wochen" mit einem Plus von 10 bis 15 Prozent rechnen. Allerdings dürfe man nicht den Fehler begehen, Hamsterkäufe mit zusätzlichem Umsatz zu verwechseln: Bei wem sich Nudeln und Klopapier stapeln, der kaufe später weniger davon. Da allerdings mittlerweile auch zunehmend Restaurants und Kantinen geschlossen bleiben, brauchen die Bürger mehr Lebensmittel zuhause - was sich in einem Plus beim Lebensmittelhandel niederschlagen wird.



Tatsächlich deutlich mehr verkauft wird außerdem in Drogeriemärkten, die in den vergangenen Tagen Mühe hatten, die leeren Klopapier- oder Seifenregale zeitnah wieder aufzufüllen. Die Drogeriekette dm verzeichnet eine im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegene Nachfrage nach Seife und Toilettenpapier.

Hersteller von Schutzausrüstung und Hygienemitteln

Alle Unternehmen, die Atemmasken, Schutzanzüge und Hygienemittel herstellen, sind ebenfalls gefragter denn je. Die Firma 3M stellt unter anderem in Deutschland Millionen von Atemschutzmasken pro Monat her. Die Nachfrage übersteige derzeit die Kapazität, heißt es von einer Sprecherin. Gleiches gilt auch für das Luxemburger Dupont-Werk, wo Mitarbeiter mittlerweile rund um die Uhr Schutzanzüge produzieren. Sagrotan, ein Hersteller von Desinfektionsmitteln, sprach schon Ende Februar davon, die Nachfrage habe "exponentiell" zugenommen.

Hersteller von Medizintechnik und Impfstoffen

Wer auch nur im leisesten Verdacht steht, medizinisch etwas zur Bekämpfung der Pandemie beitragen zu können, gehört in diesen Zeiten zu den ganz großen Hoffnungsträgern. Nur eines von vielen Beispielen ist das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac, das seit Januar an einem Impfstoff gegen den Erreger forscht. Die EU will bei der Entwicklung mit bis zu 80 Millionen Euro helfen.



CureVac war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil US-Präsident Trump versucht haben soll, sich exklusiv den Impfstoff des Unternehmens zu sichern. Laut Medienberichten wurde CureVac eine hohe Summe geboten, um seine Forschungen in den USA fortzuführen. Das Unternehmen selbst bestreitet, ein solches Angebot erhalten zu haben.



Die Firma Qiagen mit Sitz in Hilden stellt Test-Kits zur Erkennung von Covid-19 her und hat ihren Betrieb der Krise angepasst: Sowohl in Hilden als auch am Standort Barcelona arbeiteten die Mitarbeiter sieben Tage die Woche in drei Schichten - außerdem seien neue Mitarbeiter hinzugekommen.

Wir haben einen Nachrichten-Blog aufgelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



In Deutschland gilt drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Es dürfen sich nur noch maximal zwei Menschen in der Öffentlichkeit treffen. Welche Regeln es gibt, erklären wir in unserem Stück: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?



Die Coronavirus-Epidemie breitet sich weiter aus und der Bedarf an Tests steigt. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir in unserem Artikel zusammengefasst: Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? Damit einher geht ein Testverfahren, dass sich zunehmend verbreitet: In Deutschland gibt es immer mehr Drive-In-Teststationen für das Coronavirus.



Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Experten sind sich uneinig, ob die aktuellen Zahlen über die Coronavirus-Infizierten die Realität widerspiegeln. Wir klären auf in unserem Stück: Hohe Dunkelziffer bei Coronavirus-Infektionen befürchtet.



Weltweit verfolgen die Länder sehr unterschiedliche Strategien. Die zentrale Frage ist: Was hilft gegen das Coronavirus? Durchseuchung oder totale soziale Distanzierung?



Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es bislang keinen Impfstoff und auch keine Medikamente. Wie weit die Forschung ist, erklären wir hier: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus.



Angesichts zunehmender Grenzkontrollen und Ein- und Ausreisesperren können Sie hier nachlesen, wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt. Damit im Zusammenhang steht die Frage der Risikogebiete weltweit. Das Robert-Koch-Institut hat die Liste der Risikogebiete zuletzt mehrfach erweitert.



Afrikanische Länder meldeten lange relativ niedrige Infektionszahlen. Und das, obwohl viele der Staaten enge Kontakte zu China pflegen, wo das Virus ausgebrochen war. Hintergründe: Wie sich Afrika für das Coronavirus rüstet.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag: Deutschland und das Coronavirus - Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Was exponentielles Wachstum für die Ausbreitung des Coronavirus bedeutet, was hilft, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und wann mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist: Diese Fragen beantworten wir in unserem Beitrag: Hygiene, Quarantäne, Geisterspiele: Warum die Maßnahmen gegen das Coronavirus so wichtig sind.



