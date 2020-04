Für Deutschland will Bundeskanzlerin Merkel noch keinen Stichtag nennen, ab dem die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus wieder gelockert werden könnten. Andere Staaten sind da schon weiter. Ein Überblick.

Österreich

Österreich soll nach dem Willen von Bundeskanzler Kurz mit dem Weg aus der Corona-Krise zurück in die Normalität beginnen - aber jederzeit die Notbremse ziehen, wenn sich das Virus doch wieder ausbreitet. Kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkten dürfen am 14. April wieder öffnen, ab Anfang Mai dann alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure.



Kurz machte aber deutlich, dass sich die Menschen in Österreich weiterhin an den gebotenen Abstand halten müssen. Die Ausgangsbeschränkungen wurden bis Ende April verlängert, die Schulen bleiben bis Mitte Mai zu. Hotels und Gaststätten dürfen auch erst ab Mitte Mai damit rechnen, dass sie wieder öffnen dürfen. Veranstaltungen sollen bis Ende Juni nicht stattfinden. Das Tragen eines Mundschutzes wird auch in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Pflicht.



Früher als andere Länder hatte Österreich auf Notbetrieb umgestellt. Nun werden dort aktuell jeden Tag mehr mit dem Coronavirus infizierte Menschen gesund als an der Lungenkrankheit Covid-19 erkranken. Tirol und der Skiort Ischgl gelten als Coronavirus-Hotspots. Von hier aus soll sich Covid-19 schnell verbreitet haben.



Aktuelle Zahlen: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

Dänemark

Nachdem sich die Lage in Dänemark stabilisiert hat, will Ministerpräsidentin Frederiksen zunächst in "die erste vorsichtige Phase der Öffnung" eintreten, wie sie auf einer Pressekonferenz sagte. Das bedeutet für die Dänen: In einem ersten Schritt sollen Kinderkrippen, Kindergärten sowie die unteren Jahrgangsstufen null bis fünf von Schulen am 15. April wieder geöffnet werden. Andere Maßnahmen - etwa die Schließung der Grenzen zu Deutschland, Schweden und Norwegen sowie diejenige von Restaurants - verlängerte die dänische Regierung um weitere vier Wochen bis zum 10. Mai. Frederiksen machte zudem deutlich, dass die Menschen noch monatelang wegen der Corona-Pandemie mit Einschränkungen leben müssten. Großveranstaltungen bleiben verboten.

Norwegen

Norwegen hat nach Regierungsangaben die Epidemie unter Kontrolle gebracht. Statistisch gesehen übertrage ein Infizierter das Virus inzwischen an 0,7 andere Personen, sagte Gesundheitsminister Höie. Die Regierung hatte sich das Ziel gesetzt, diese Zahl auf unter 1,0 zu drücken. Am Mittwoch will sie entscheiden, ob die laufenden Beschränkungen über Mitte April hinaus verlängert werden.



Auf der Suche nach dringend benötigten Arbeitskräften lockerte Norwegen bereits seine verschärften Einreisebeschränkungen. Saisonarbeiter aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sollen an den Grenzen nicht mehr abgewiesen werden, sofern sie in der Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau oder in der Lebensmittelindustrie arbeiten sollen, wie das norwegische Justizministerium am Montag mitteilte. Diese Personen müssen aber zunächst 14 Tage nach der Ankunft in Quarantäne bleiben. Seit Mitte März sind die norwegischen Grenzen für Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung oder einen anderen wichtigen Einreisegrund eigentlich dicht.

Tschechien

Das Betreiben von Sportarten wie Tennis oder Golf soll in Tschechien wieder erlaubt werden, beschloss das Minderheitskabinett aus populistischer ANO und Sozialdemokraten in Prag. Zudem dürfen erste Geschäfte öffnen, die im Kampf gegen die Pandemie geschlossen worden waren, darunter Hobby- und Baumärkte. Gleichzeitig werden die Hygieneregeln für den Einzelhandel verschärft. Der Mindestabstand zwischen Kunden muss zwei Meter betragen, am Eingang müssen Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe bereitgestellt werden.



Die Regierung stellte nun in Aussicht, dass tschechische Bürger ab dem 14. April für unerlässliche Reisen das Land verlassen dürfen. Dazu zählen Geschäftsreisen sowie Arzt- und Verwandtenbesuche, wie Industrieminister Havlicek erläuterte. Nach der Rückkehr ist eine 14-tägige Quarantäne Pflicht.

Iran

Präsident Ruhani hatte am Sonntag eine leichte Lockerung der strengen Corona-Vorschriften im Land bekanntgegeben. Zunächst soll dies in den Provinzen mit weniger Infektionen und danach auch in der Hauptstadt Teheran erfolgen. Dort könnten Schulen allmählich geöffnet werden.



Experten warfen Ruhani vor, im Interesse der Wirtschaft die Gesundheit der Menschen zu gefährden. "Wir halten uns natürlich weiterhin strikt an die gesundheitlichen Protokolle und wollen schrittweise vorgehen", sagte Ruhani am Montag. Demnach soll in den Provinzen ab dem 11. April unter besonders strengen hygienischen Auflagen die Arbeit in Wirtschaftsbereichen mit geringem Gefährdungsrisiko wieder aufgenommen werden, eine Woche später dann auch in der Hauptstadt Teheran. Um welche Branchen es sich handelt, sagte Ruhani nicht. Die Verbote für Sportanlagen, Festhallen, Friseurläden, Schönheitssalons sowie heilige religiösen Stätten blieben bestehen.



Bis auf weiteres würden landesweit auch keine Freitagsgebete veranstaltet. Der Iran wurde von dem Corona-Virus besonders hart getroffen. Aktuelle Zahlen finden sich auf der Seite der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität.

China

Erstmals, seitdem Wuhan am 23. Januar von der Außenwelt abgeriegelt worden war, sollen die Bewohner ab Mittwoch die Millionenstadt wieder verlassen dürfen. Von Wuhan aus hatte sich das Virus weltweit ausgebreitet. In den vergangenen 14 Tagen wurden aus der Stadt aber nur noch zwei bestätigte Neuinfektionen gemeldet.



China meldet grundsätzlich einen Rückgang der Neuinfektionen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden am Montag 32 neue Fälle bestätigt - nach 39 am Tag zuvor. Bei allen 32 Neuinfektionen handle es sich um Reisende, die aus Übersee nach China gekommen seien. Erstmals seit Ende Januar meldete China darüber hinaus keinen neuen Todesfall.

Singapur

Singapurs Umgang mit der Pandemie galt bislang als beispielhaft. Der Stadtstaat hatte die ersten Infizierten sofort isoliert, Infektionsketten minutiös nachverfolgt und alle Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. So gelang es, die Fallzahlen trotz der Nähe zu China äußerst niedrig zu halten - obwohl Schulen und Geschäfte zunächst offen blieben. Die Regierung hatte restriktivere Maßnahmen lange vermeiden wollen. Mittlerweile ist die Zahl der Infektionen jedoch vierstellig, die Rede ist von einer "zweiten Welle". Nun sollen alle Schulen und nicht lebensnotwendigen Geschäfte und Unternehmen ab kommender Woche geschlossen bleiben, kündigte Regierungschef Lee Hsien Loong in einer Fernsehansprache an. Als Grund für die Maßnahmen nannte er den jüngsten Anstieg in den Infektionszahlen. Er rief die Menschen auf, zu Hause zu bleiben.

WHO warnt vor verfrühten Lockerungen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte wohl auch deshalb generell vor einer zu frühen Aufhebung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Andernfalls könne es zu einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen kommen, sagte WHO-Sprecher Lindmeier.



(Stand 7.04.2020)

