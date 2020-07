Der Städte- und Gemeindebund hält es nicht für durchsetzbar, bei regionalen Corona-Ausbrüchen Ausreisebeschränkungen für ganze Landkreise zu verhängen. Entsprechende Überlegungen hatte die Bundesregierung im Gespräch mit den Ländern eingebracht.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte dazu im ZDF, bei der Größe, die Landkreise haben, sei es fast unmöglich, Ausreisen zu kontrollieren. Er sprach sich aber für den Ansatz aus, regionale Ausbrüche gezielt zu bekämpfen.

"Japanisches Modell"

Kanzleramtschef Braun hatte mit den Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer über mögliche Maßnahmen gesprochen. Zu möglichen Ausreisebeschränkungen für betroffene Landkreise sagte Braun, es werde darüber diskutiert, ob das nicht besser sei, als wenn die Menschen am Urlaubsort zurückgewiesen würden. Auch Braun betont, das Ziel der diskutierten Maßnahmen sei es, sehr präzise und möglichst schnell zu reagieren. Mit großangelegten Tests in solchen Hotspots und nach der Entdeckung aller Infektionsketten könne man dann schnell wieder zur Normalität zurückkehren.



Im Gespräch ist daher das sogenannte "japanische Modell". Demnach dürfen Menschen aus einem Corona-Hotspot zunächst nicht ausreisen. Alle Menschen aus dem Gebiet werden zuerst getestet. In Japan, so hieß es in der Bundesregierung, habe man damit Erfolge gehabt.



Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters soll es morgen einen neuen Anlauf für eine Einigung geben.



Zuletzt hatten mehr als 1.000 positiv getestete Mitarbeiter des Fleischverarbeiters Tönnies in Nordrhein-Westfalen zu Einschränkungen im öffentlichen Leben in den Kreisen Gütersloh und Warendorf geführt. Betroffen waren zeitweise rund 640.000 Menschen. Mehrere Bundesländer verhängten Beherbergungsverbote für Einwohner aus beiden Kreisen.