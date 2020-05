Verschwörungstheorien über das Coronavirus grassieren nicht nur in Deutschland. In den vergangenen Tagen ist auch im Ausland millionenfach ein Video mit dem Titel "Plandemic" geteilt worden. Eine umstrittene Wissenschaftlerin äußert darin Falschinformationen über das Virus. Youtube, Facebook und Twitter versuchen, die Verbreitung des Clips zu stoppen.

Die Macher des 26-minütigen Video geben an, eine Sichtweise auf die Pandemie und Covid-19 zu präsentieren, die sich laut dem US-Sender NPR von der "offiziellen" Erzählung unterscheide. Wir erklären, was in dem Video nicht der Wahrheit entspricht.

Worum geht es bei "Plandemic"?

Der Titel bezieht sich auf die Annahme, dass die Pandemie geplant worden sei, also kein Zufallsprodukt. Für den Clip hat der Filmemacher Mikki Willis ein Interview mit der umstrittenen Forscherin Judy Mikovits geführt, die er als "eine der hervorragendsten Wissenschaftlerinnen ihrer Generation" bezeichnet. In dem Video geht es zum einen um Mikovits' Werdegang, zum anderen aber um die Corona-Pandemie. Die BBC spricht mit Blick auf das Video von "medical misinformation", also in etwa von "medizinischer Desinformation".



So behauptet Mikovits etwa, dass das Virus "manipulated" sei, mit anderen Worten: im Labor entstanden. Viele Wissenschaftler schließen das allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit aus, schreibt etwa das Fachmagazin "Nature". Der genetische Aufbau des Coronavirus weise auf keine Manipulation hin. Der Ursprung der Pandemie wird weiterhin bei Fledermäusen vermutet.



Mikovits beschreibt das Coronavirus unter anderem als Verschwörung von Menschen, die versuchten, von Impfstoffen zu profitieren. Sie sagt, dass jedem, der jemals gegen die Grippe geimpft wurde, ein Coronavirus injiziert worden sei. Das ist falsch. Nach Angaben des "Zentrums für Krankheitsbekämpfung und Prävention" schützen die meisten Impfstoffe in den Vereinigten Staaten gegen vier verschiedene Arten von Viren: Influenza-A-Viren (H1N1), Influenza-A-Viren (H3N2) und zwei Influenza-B-Viren. Andere schützen gegen drei Arten von Grippeviren. Es sind keine Coronaviren in der Grippeimpfung enthalten.



Eine weitere Annahme ist, dass Schutzmasken das Virus verbreiten. Mikovits kritisiert deshalb die Anordnungen der Gesundheitsbehörden, Schutzmasken in der Öffentlichkeit zu tragen. Auch diese Annahme lässt sich widerlegen. Da es bis zu 14 Tage dauern kann, bis eine infizierte Person Symptome zeigt, soll verhindert werden, dass sie das Coronavirus unwissentlich durch Husten oder Niesen verbreitet. Eine Maske fange die Tröpfchen auf, bevor sie den Mund oder die Nase erreichten, betont Umweltgesundheits-Professor Peltier von der Massachusetts-Universität.



Mit Blick auf die Eindämmung des Coronavirus findet Mikovits, dass die Strände schnell geöffnet werden sollten, da die Menschen durch "heilende Mikroben im Salzwasser" geschützt seien. Belege liefert sie dafür nicht - wie auch für keine andere ihrer Behauptungen. Das Portal "Politifact" hat einen Faktencheck vorgenommen und acht Fehler in dem Film aufgedeckt.

Wer ist Judy Mikovits?

Judy Mikovits ist Biochemikerin. Sie arbeitete in verschiedenen Forschungseinrichtungen und am Nationalen Krebsinstitut in den USA. 2009 geriet sie in die Schlagzeilen, weil sie einen Zusammenhang zwischen dem chronischen Müdigkeitssyndrom und einem Retrovirus sah – ein vermeintlicher Durchbruch, den sie zwei Jahre später zurückziehen musste. Andere Wissenschaftler konnten ihre Studien nicht replizieren, daraufhin verlor Mikovits laut "Washington Post" ihre Arbeit. Später wurde sie des Diebstahls beschuldigt, weil sie ihre Arbeiten aus einem Forschungsinstitut, das sie entlassen hatte, entfernt hatte.



Ein Strafverfahren wurde eingestellt. Mikovits sagte, sie sei als Forscherin ausgeschlossen und in den Bankrott getrieben worden – "alles Teil einer Verschwörung", die darauf abziele, ihre Kritik an Impfstoffen zu unterdrücken.

Was ist mit dem Video passiert?

Viele soziale Medien haben das Video inzwischen von ihren Plattformen entfernt. YouTube teilte mit, dass das Unternehmen daran arbeite, Videos mit "Inhalten, die medizinisch unbegründete diagnostische Ratschläge" über das Coronavirus und die damit verbundene Atemwegserkrankung Covid-19 beinhalten, generell auszuschließen. Doch noch immer sind leicht bearbeitete Kopien des Originalvideos auf YouTube verfügbar. Ein Vimeo-Sprecher teilte mit, die "Plattform vor Inhalten zu schützen, die schädliche und irreführende Gesundheitsinformationen verbreiten".

Welche Theorien zur Pandemie kursieren sonst noch?

In Deutschland formierte sich in den vergangenen Tagen unter anderem die Bewegung "Widerstand 2020". Die Proteste richten sich vor allem gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Die Anhänger der Bewegung behaupten, dass die Corona-Krise eine Lüge der Medien sei, und fordern eine "Beendigung des Notstands-Regimes" und die "Verhinderung obrigkeitsstaatlicher Schikanen".

