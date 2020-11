In Deutschland sind heute weitreichende Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Kraft getreten.

Um die Kontakte in der Corona-Pandemie zu reduzieren, müssen Gastronomiebetriebe sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen weitestgehend geschlossen bleiben. Restaurants und Cafés dürfen in den nächsten vier Wochen lediglich Speisen und Getränke zum Abholen anbieten. Hotels dürfen nur noch Geschäftsreisende beherbergen. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, auf Reisen und auch auf Besuche bei Verwandten oder Tagesausflüge zu verzichten. Zudem müssen sie sich an strenge Kontaktbeschränkungen halten. Meist dürfen nur noch zwei Haushalte zusammenkommen - teils gilt das sogar für Treffen im privaten Raum. Anders als im Frühjahr bleiben aber Kitas und Schulen sowie Geschäfte generell geöffnet.



Ziel des Teil-Lockdowns ist es, die stark gestiegenen Infektionszahlen bis zum Monatsende wieder in den Griff zu bekommen. Am 16. November wollen Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer eine Zwischenbilanz ziehen.

