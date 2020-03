Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, hält Ausgangssperren zur Eindämmung der Corona-Pandemie für falsch. Der deutsche Radiologe verwies gegenüber der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf auf das Beispiel Italien. Dort habe sich die Ausbreitung des Corona-Virus innerhalb des Ausgehverbots überhaupt nicht verlangsamt.

Wer eine solche Maßnahme verhänge, müsse auch sagen, wann und wie er sie wieder aufhebe, meinte Montgomery. Die Pandemie werde uns schließlich noch lange begleiten.



Gestern Abend hatte auch Belgien eine Ausgangssperre für seine Bürger angeordnet. Wie Ministerpräsidentin Wilmès in Brüssel bekanntgab, tritt die Regelung heute Mittag in Kraft und gilt vorerst bis zum 5. April. Die Bürger dürfen dann nur noch zur Arbeit, zum Arzt, zum Kauf von Lebensmitteln, zur Apotheke oder zur Bank gehen. Versammlungen werden verboten. Sportliche Aktivitäten im Freien bleiben erlaubt, sofern ein Abstand von einem Meter 50 zu den Mitmenschen eingehalten wird. In Israel wurde ebenfalls eine Ausgangssperre verhängt. In Frankreich müssen die Bürger seit gestern zu Hause bleiben.