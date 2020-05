Der Weltärztebund hat Deutschland Versagen beim Schutz alter Menschen vor dem Coronavirus vorgeworfen.

Sein Vorstandsvorsitzender Montgomery sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, in der Altenpflege hätten die Schutzkonzepte überhaupt nicht funktioniert. Die deutsche Politik habe lange Zeit nur daran gedacht, Krankenhäuser mit Masken und Kitteln zu versorgen. Niemand habe die alten Menschen und ihre Betreuer im Blick gehabt, fügte Montgomery hinzu. Es wundere ihn sehr, wie viele Gedanken sich manche über junge gesunde Fußballer machten, während man gleichzeitig in Kauf zu nehmen scheine, dass alte Menschen noch lange in sozialer Isolation leben müssten.



Montgomery sprach sich zudem für eine Impfpflicht gegen die Lungenkrankheit Covid-19 aus, sollte demnächst ein entsprechender Stoff zur Verfügung stehen. Impfverweigerer stellten ein zu großes Risiko für andere dar, meinte er.



Gegner einer Impfpflicht sind häufig unter den Teilnehmern der jüngsten Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen.