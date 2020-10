Die Weltbank stellt ärmeren Ländern insgesamt zwölf Milliarden Dollar für künftige Impfungen gegen das Coronavirus zur Verfügung.

Diesen solle mit den Geldern geholfen werden, sich auf eine breitflächige Versorgung ihrer Bevölkerungen vorzubereiten, teilte die Organisation in Washington mit. Bis zu eine Milliarde Menschen könnten davon profitieren. Die Weltbank sprach in diesem Zusammenhang von einem Signal an die Pharmabranche, dass auch Bürger der Entwicklungsländer Zugang zu sicheren und wirksamen Vakzinen gegen Covid-19 brauchten. Weltweit arbeiten Unternehmen und akademische Institutionen an der Entwicklung von Impfstoffen, mehrere Kandidaten befinden sich bereits in der dritten und letzten Testphase.



Die EU und Industriestaaten wie die USA hatten mit potenziellen Anbietern bereits Lieferverträge über eine umfassende Versorgung geschlossen.

