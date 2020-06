Die Coronavirus-Pandemie hat viele soziale und wirtschaftliche Missstände offenbart. Die Weltbank hat ihren Blick in einem Report nun auf eine Bevölkerungsgruppe gerichtet, die von der Krise besonders betroffen ist, aber häufig übersehen wird: Migrantinnen und Migranten, die in Ländern fern ihrer Heimat im informellen oder schlecht bezahlten Sektor arbeiten.

Millionen dieser Menschen "haben keine Arbeit mehr. Sie können aber weder weiterziehen noch zurückgehen. Einige leben in überfüllten Unterkünften ohne fließendes Wasser, haben keinen Zugang zu Hygieneprodukten oder Medikamenten", warnt der Weltbank-Ökonom Dilip Ratha in der "Zeit". In dieser ausweglosen Situation seien sie dem Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, besonders ausgeliefert - und das mache sie auch für die restliche Bevölkerung zu einem Risiko.

Weltbank rechnet mit einem Milliarden-Einbruch bei Rücküberweisungen

Ratha ist verantwortlich für den Weltbankreport "COVID-19 Crisis through a migration lens", der einen stärkeren Einbezug der Situation von Migranten in die Planung von politischen Maßnahmen gegen die Coronavirus-Krise fordert.



Denn die Weltbank beobachtet einen Effekt des weltweiten wirtschaftlichen Stillstandes, der für ärmere Länder und Schwellenländer gravierende Folgen haben könnte: Der Abbruch privater Geldsendungen, sogenannter Remissen oder Remittances, an die Angehörigen in den Herkunftsländern. "In Ländern wie Tonga, Haiti und Südsudan machen Remittances mehr als ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes aus. In Ägypten kommt mehr Geld über Remittances rein als über den Suezkanal. In Indien betragen Remittances mehr als ausländische Direktinvestitionen. Und in Mexiko sind sie größer als die Einnahmen aus Ölexporten", erklärt Ratha. Für viele Haushalte sind diese Rücküberweisungen überlebensnotwendig, sie belaufen sich auf ein vielfaches dessen, was ärmere Länder an Entwicklungshilfe bekommen.

Gelddienstleister sollen systemrelevant werden, Überweisungsgebühren sinken

Die Weltbank geht in diesem Jahr von einem Einbruch dieser privaten Zahlungen von bis zu 20 Prozent aus, von 554 Milliarden auf 445 Milliarden US-Dollar. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der der Bedarf an privaten Geldüberweisungen nochmal steigt. Denn es wird davon ausgegangen, dass im Zuge der Krise unter anderem auch ausländischen Direktinvestitionen sinken werden, um mehr als 35 Prozent. In Ländern wie Indien, in denen ein Großteil der Bevölkerung im informellen Sektor arbeitet, bricht den Menschen durch den Corona-bedingten Lockdown derzeit jegliche Existenzgrundlage weg. In Ostafrika, wo zeitgleich eine Heuschreckenplage wütet, droht eine Hungersnot.



Bei den Rücküberweisungen handelt es sich in der Regel um kleine Summen von 50 bis 100 Euro. Dass diese Zahlungen derzeit einbrechen, hat laut Weltbankreport nicht nur mit dem Jobverlust der Migranten zu tun, sondern auch mit der fehlenden Infrastruktur durch die Corona-Einschränkungen. Die Menschen haben oft kein Bankkonto oder keinen Zugriff auf Online-Überweisungen und sind deswegen auf private Dienstleister angewiesen, die das Geld für sie transferieren. Deren Läden sind Corona-bedingt vielerorts geschlossen. Eine der Forderungen, die der Weltbank-Ökonom Ratha deswegen zur Lösung der Situation hat, lautet: "Regierungen müssen die Geschäfte, die Gelddienstleistungen anbieten, als systemrelevant einstufen". Auch eine Reduktion der Überweisungsgebühren hält die Weltbank für notwendig.

