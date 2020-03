Die Weltgesundheitsorganisation fordert von den Regierungen Europas weitere Anstrengungen, um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Europa sei das Epizentrum des Ausbruchs, sagte der regionale WHO-Chef Kluge. Ausnahmslos jedes Land müsse nun mutige Schritte unternehmen, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Was genau damit gemeint ist, ließ Kluge offen, es geht aber darum, soziale Kontakte weiter einzuschränken.



Italien hatte als am schlimmsten von der Ausbreitung des Virus betroffenes Land in Europa bereits vergangenen Mittwoch eine Ausgangssperre ausgerufen. Spanien und Frankreich folgten mit ähnlichen Maßnahmen. In Deutschland gibt es bislang nur den Aufruf, soziale Kontakte möglichst zu meiden.