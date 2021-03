Die Welthandelsorganisation rechnet mit einer raschen Erholung nach der Corona-Krise.

Wie die WTO in Genf mitteilte, erwartet sie in diesem Jahr eine Zunahme des globalen Warenverkehrs um 8 Prozent. Im Oktober hatte sie noch einen Anstieg von 7,2 Prozent vorausgesagt. Außerdem rechnet die WTO mit einem globalen Wirtschaftswachstum von 5,1 Prozent im laufenden Jahr - nach einem Rückgang von 3,8 Prozent im vergangenen.



Generaldirektorin Okonjo-Iweala betonte, die Pandemie bleibe weiter die größte Bedrohung für die Handelsprognose, weil neue Infektionswellen jede erhoffte Erholung schnell untergraben könnten. Der beste Stimulus, der bei einer schnellen Erholung helfen könne, sei der Zugang zu Impfstoffen. Daher müssten die Kapazitäten zur Herstellung auch in Entwicklungsländern ausgeweitet werden.

