Der durch seine Spenden-Sammelaktion bekanntgewordene britische Weltkriegsveteran Tom Moore ist tot.

Er sei im Alter von 100 Jahren gestorben, bestätigte seine Familie. Tom Moore war an Covid-19 erkrankt und deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Moore hatte mit einem Spendenlauf an seinem Rollator umgerechnet rund 37 Millionen Euro für den Nationalen Gesundheitsdienst NHS in der Corona-Pandemie gesammelt. Königin Elizabeth schlug ihn daraufhin zum Ritter. Zudem wurde der Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg vom Captain ehrenhalber zum Colonel befördert.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.