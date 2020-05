Die Hilfsorganisationen Unicef und "Save the Children" haben vor einer erheblichen Zunahme von Kinderarmut in Folge der Corona-Pandemie gewarnt.

In einer gemeinsamen Analyse der beiden Hilfswerke ist die Rede davon, dass weltweit 86 Millionen Kinder bis zum Ende dieses Jahres in Armut abrutschen könnten. Dies sei ein Anstieg um 15 Prozent. In vielen Ländern würde Familien die Lebensgrundlage geraubt, erklärte Unicef-Exekutivdirektorin Fore. Die beiden Organisationen appellierten an die Regierungen, soziale Sicherungssysteme und Programme auszuweiten, um Eltern und Kinder vor Armut zu schützen.