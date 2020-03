In Italien sind nach Angaben der amerikanischen Johns Hopkins University inzwischen knapp 102.000 Menschen an Covid-19 erkrankt, mehr als elfeinhalb-tausend sind gestorben.

Damit verzeichnet Italien die meisten Toten infolge der Virusausbreitung. Der Leiter des nationalen Gesundheitsinstituts, Brusaferro, geht davon aus, dass die Zahl der Virustoten in Italien womöglich höher liegt als offiziell angegeben. Er sagte vor Journalisten, dass in den offiziellen Coronavirus-Daten keine Personen berücksichtigt würden, die zu Hause oder in Pflegeheimen gestorben seien.



Während einer landesweiten Schweigeminute gedachte Italien der Toten der Corona-Pandemie. Überall im Land wurden die Fahnen auf Halbmast gesetzt.