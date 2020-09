Die Gesamtzahl der weltweiten Todesfälle, die mit dem Corona-Virus in Verbindung gebracht werden, hat die Schwelle von einer Million überstiegen. Laut den Daten der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität sind es derzeit eine Million und 555 Tote.

Die Zahl der weltweit registrierten Infektionen beträgt demnach rund 33,2 Millionen. Experten gehen allerdings jeweils von einer hohen Dunkelziffer aus.



Rund ein Fünftel aller erfassten Todesfälle gibt es in den USA, dort sind es mehr als 205.000. Es folgen Brasilien und Indien. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl betrachtet ist die Zahl der Toten in den USA allerdings niedriger als etwa in einigen europäischen Ländern wie Belgien oder Spanien.

WHO-Zahlen niedriger

Die Webseite der Johns-Hopkins-Universität wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. In manchen Fällen wurden die Zahlen zuletzt aber auch wieder nach unten korrigiert. Die WHO erfasste bis Montag mehr als 996.000 Todesfälle und gut 33 Millionen bekannte Infektionen.



Die Coronavirus-Pandemie begann um den Jahreswechsel in China. Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 kann die Erkrankung Covid-19 auslösen, die vor allem bei älteren oder immungeschwächten Patienten tödlich verlaufen kann.

