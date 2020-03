Die Zahl der weltweit bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von 400.000 überstiegen.

Die amerikanische Johns-Hopkins-Universität und die französische Nachrichtenagentur afp kommen in ihren Zählungen auf 409.000 beziehungsweise 401.000 Ansteckungen bis zum gestrigen Abend. Die Marke von 300.000 Infektionen war erst am Samstag erreicht worden. Die Zahl der weltweiten Todesopfer geben die Universität und die Nachrichtenagentur mit rund 18.000 an.