Weltweit sind inzwischen mehr als 80.000 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben.

Nach den Daten der Johns Hopkins Universität starben in Italien über 17.000 Infizierte, in Spanien rund 13.900, in den USA mehr als 12.000 und in Frankreich über 10.000 Menschen. Unter den am stärksten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Ländern wurde demnach der höchste Anteil an Todesopfern relativ betrachtet zur Bevölkerungszahl bislang in Spanien und Italien registriert. In beiden Ländern seien etwa 27 Menschen pro 100.000 Einwohner an dem Virus gestorben, in Deutschland waren es 2,2 Todesfälle.



Die amerikanische Johns Hopkins Universität veröffentlicht die ihr zugänglichen Informationen nahezu in Echtzeit. Das deutsche Robert Koch-Institut und die Weltgesundheitsorganisation geben dagegen einmal täglich Zahlen über bestätigte Infektionen und Todesfälle heraus. Daher weichen die veröffentlichten Daten regelmäßig voneinander ab.