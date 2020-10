Die Zahl der täglichen Neu-Infektionen mit dem Coronavirus steigt in vielen Ländern seit Wochen wieder an. Viele Staaten liegen über den Zahlen vom Frühjahr. Weltweit haben sich nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität etwa 35 Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt. Mehr als eine Million sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Ein Überblick über die aktuelle Lage in einigen ausgewählten Regionen.

Sorglosigkeit im Sommer

Viele Experten sehen den Grund für die steigenden Zahlen in einem zunehmend sorglosen Umgang mit den Sicherheitsmaßnahmen und den Hygieneregeln. In den Sommermonaten habe die Aufmerksamkeit nachgelassen. In vielen Ländern wurden deshalb die Corona-Beschränkungen wieder verschärft.



Bei der Interpretation der Werte ist allerdings Vorsicht geboten. Die absoluten Zahlen sind zwischen den Ländern nicht vergleichbar, da die Staaten unterschiedliche Einwohnerzahlen haben. In vielen Staaten ist es zudem so, dass mittlerweile deutlich mehr getestet wird als noch zu Beginn der Pandemie. Daher ist ein Abgleich mit Werten aus dem Frühjahr nur eine ungefähre Vergleichsgröße.

Fast 17.000 Neuansteckungen in Frankreich

In Frankreich wurden am Samstag 16.972 Neuinfektionen registriert, so viele wie noch nie an einem Tag. Insgesamt sind damit nach den Angaben des Gesundheitsministeriums 606.625 Erkrankungen bekannt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 49 auf 32.198.



Seit der Wiederaufnahme des Unterrichts an den französischen Schulen und Hochschulen im September sind mindestens ein Dutzend Infektionscluster bekanntgeworden. Während in anderen Ländern Europas vielfach weiter auf Online-Veranstaltungen gesetzt wird, ist an den Universitäten in Frankreich wieder mehr Präsenz angesagt. In Sozialen Medien riefen Studierende unter dem Hashtag #Balancetafac (etwa: Verpetze deine Uni) dazu auf, Bilder von überfüllten Sälen und Korridoren zu verbreiten.

Spaniens Hauptstadt abgeriegelt

Spanien meldete im August europaweit die höchste Zahl an Neuinfektionen. Mitte September wurde mit 12.000 Neuansteckungen an einem Tag die Rekordzahl des Frühjahres überschritten. Zurzeit ist besonders die Region um die Hauptstadt Madrid betroffen. Dort lag die 7-Tage-Inzidenz zuletzt bei 234. Tendenz fallend (zum Vergleich: In Deutschland lag diese Zahl zuletzt bei knapp 15). Insgesamt haben sich in Spanien etwa 800.000 Menschen nachweisich mit dem Coronavirus angesteckt. Mehr als 32.000 sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.



Seit diesem Wochenende sind Madrid und einige Städte in der Umgebung vorsorglich abgeriegelt. Die Bewegungsfreiheit für mehrere Millionen Bürger ist erneut stark eingeschränkt. Die Maßnahmen sollen zunächst bis Mitte Oktober gelten und sind umstritten, da sich die Zentralregierung über die Einwände der Regionalregierung hinweggesetzt hat. Das Robert Koch-Institut hat Spanien schon seit längerem als Corona-Risikogebiet eingestuft.

Österreich mit Rekord

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Österreich hat von Freitag auf Samstag die höchsten Werte des Frühjahrs überschritten. Von Freitag auf Samstag wurden 1.058 Neuinfektionen gemeldet, gut 50 mehr als Ende März. Fast die Hälfte der neuen Fälle entfiel auf die Hauptstadt Wien.

Gesundheitsminister Anschober machte ein Anwachsen bestehender bekannter Cluster dafür verantwortlich.

Tschechien verhängt Ausnahmezustand

In Tschechien steigen die Infektionszahlen weiter im Rekordtempo an. Für Freitag meldete das Gesundheitsministerium 3.793 Neuinfektionen, die Gesamtzahl stieg damit auf 78.051. An den Folgen des Virus starben insgesamt 699 Menschen. Ab dem 5. Oktober gilt in Tschechien für 30 Tage der Ausnahmezustand, um die Ausbreitung einzudämmen.

Ungarn: Zehn Prozent aller Tests positiv

In Ungarn werden seit mehr als zwei Wochen jeweils zwischen 700 und 1.000 Neuinfektionen pro Tag registriert - bei rund zehn Millionen Einwohnern. Am Freitag meldeten die Behörden mit 1.322 neuen Infektionen einen Rekordwert. Auch die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung sterben, steigt. Insgesamt wird die Zahl der Todesopfer infolge der Corona-Pandemie mit 798 angegeben.



Experten zeigen sich besorgt darüber, dass verhältnismäßig wenig getestet wird. In den letzten 24 Stunden gab es 12.394 Tests. Mehr als zehn Prozent davon waren positiv. Der Anteil der positiv Getesteten an einem gegebenen Tag beträgt seit gut einem Monat zwischen sechs und zwölf Prozent. Laut Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation sollte die Rate der positiv Getesteten fünf Prozent nicht übersteigen, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten

Osteuropa wird zum Risikogebiet

Auch andere osteuropäische Länder melden seit Wochen immer neue Rekordstände ihrer Corona-Neuinfektionen. In Polen wurden am Freitag binnen 24 Stunden 2.229 Neuansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus registriert, mehr als doppelt so viele wie noch zwei Wochen zuvor. Damals sagte ein Sprecher des polnischen Gesundheitsministeriums, die Zahlen seien das Ergebnis einer Rückkehr der Menschen zu einem normalen Alltag.



Polen ist von der Bundesregierung noch nicht als Risikogebiet eingestuft worden, Tschechien und Gebiete in Ungarn, Rumänien, Slowenien, Estland und Litauen dagegen schon. Entscheidend für die Einstufung ist, ob die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt.

Lage in Kroatien weiter angespannt

In Kroatien melden die Behörden weiter besonders viele Fälle an der südlichen Adriaküste und in der Region um die Hauptstadt Zagreb. Das Auswärtige Amt warnt aber weiter vor Reisen in die Gespanschaften Lika-Senj, Split-Dalmatien, Dubrovnik-Neretva, Požega-Slawonien, Brod-Posavina und Virovitica-Podravina. Die Regionen Sibensko-kninska und Zadarska gelten dagegen nicht mehr als Risikogebiete.

Auch Asien meldet Rekordzahlen

Auch in einigen asiatischen Ländern breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. In Indien werden seit Wochen etwa 80.000 Neuinfektionen pro Tag registriert. Die Zahl der Toten in Indien ist am Samstag auf über 100.000 gestiegen. Damit ist das Land das dritte weltweit nach den USA und Brasilien, dass diese Marke überschreitet. Insgesamt 6,55 Millionen Menschen haben sich in Indien nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das ist ein Anstieg um 2,3 Millionen innerhalb von zwei Wochen.



In Südostasien hat Indonesien mit 11.500 die höchste Totenzahl. Die Philippinen haben mit knapp 320.000 die meisten Infektionen in der Region registriert.

USA weiter mit den meisten Infizierten

Weltweit wurden die meisten Infizierten in den USA gemeldet (knapp 7,4 Millionen). Auch in Südamerika steigen die Infektionszahlen rasant an. In Brasilien wurden knapp fünf Millionen Ansteckungen registriert, in Kolumbien, Peru und Argentinien jeweils etwa 800.000. Peru ist damit, gemessen an der Einwohnerzahl, das am stärksten betroffene Land weltweit.



(Stand 4.10.2020, 9 Uhr)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 6.10.)

+ Weltweit Rekord-Zahlen bei Corona-Neuinfektionen (Stand: 04.10.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 25.09.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Symptome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 04.10.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 02.10.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.