In den USA sind erstmals mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag festgestellt worden.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden gestern 102.831 neue Fälle registriert. 1.097 Infizierte starben.



In Italien gelten seit heute verschärfte Vorschriften zum Schutz vor dem Corona-Virus. So gilt für die rund 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr früh. Zudem hat die Regierung in Rom das Land in Risikozonen eingeteilt, in denen noch strengere Maßnahmen gelten. Rund um die französische Hauptstadt Paris werden die Einschränkungen des öffentlichen Lebens verschärft. Nach Angaben von Bürgermeisterin Hidalgo sollen Geschäfte, die Getränke und Speisen zum Mitnehmen anbieten, schon um 22 Uhr schließen müssen. Die slowakische Regierung hat die landesweite Ausgangssperre bis zum 14. November verlängert.



Großbritannien verzeichnete gestern mit fast 500 Toten innerhalb eines Tages den höchsten Stand an Todesfällen seit Mitte Mai. Heute tritt in England ein Teil-Lockdown mit ähnlichen Regeln wie in Deutschland in Kraft.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 05.11.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 28.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.