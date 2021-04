Rund fünf Monate nach dem Beginn der ersten Corona-Impfprogramme hat die Zahl der verabreichten Dosen weltweit die Marke von einer Milliarde überschritten.

Laut einer auf offiziellen Daten basierenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurden bis heute abend gut 1,002 Milliarden Spritzen mit Corona-Impfstoff injiziert. Mehr als die Hälfte davon entfallen auf die drei Länder USA, China und Indien.

Gemessen an der Bevölkerungszahl liegt Israel in Führung, hier ist bereits fast jeder Sechste geimpft. Es folgen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 51 Prozent der Bevölkerung, Großbritannien mit 49 Prozent und die USA mit 42 Prozent. In der EU liegt die Impfquote derzeit bei insgesamt 21 Prozent.



Nach diesen Zahlen ist die Immunisierung bislang vor allem ein Privileg der reichen Länder. Immerhin haben dank der internationalen Covax-Initiative inzwischen auch in den meisten ärmeren Ländern Impfkampagnen begonnen.

