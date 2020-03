In Südkorea hält der Abwärtstrend bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus an.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden gab es knapp hundert neue Fälle. Vor drei Wochen waren es bis zu gut 900 an einem Tag. China meldete 46 neue Infektionen. Alle bis auf einen seien bei Einreisenden festgestellt worden, hieß es.



In Indien gilt wegen der Pandemie eine 14-stündige Ausgangssperre. Premierminister Modi sprach von einem Test, um die Fähigkeit des Landes zur Bekämpfung der Krankheit zu beurteilen. Auch im ostafrikanischen Ruanda gilt bis auf Weiteres ein Ausgehverbot. In Australien kündigte Regierungschef Morrison drastische Maßnahmen an, um die Menschen dazu zu bringen, voneinander Abstand zu halten. Erstmals gab es auch im Gazastreifen zwei Infektionsfälle. Die Betroffenen seien isoliert und hätten keinen Kontakt zu Bewohnern des Palästinensergebiets gehabt, hieß es.